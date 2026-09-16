Salud

Confirman Primera Muerte por Ameba 'Comecerebros' en Yucatán; Estos son los Síntomas

La Secretaría de Salud local confirmó que 242 personas están en observación por estar en contacto con la zona donde hallaron al parásito

La primera víctima laboraba como instructor acuático en MéridaFoto: Cuartoscuro
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