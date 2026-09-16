Confirman Primera Muerte por Ameba 'Comecerebros' en Yucatán; Estos son los Síntomas

La ameba "comecerebros" ya cobró a la primera víctima en México. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica confirmó el deceso de un hombre de 34 años de edad en Mérida, Yucatán.

Luego de los análisis correspondientes, se determinó que el paciente murió a causa de la bacteria Naegleria fowleri, una ameba de vida libre que prolifera en agua dulce estancada y cálida (entre 35 y 46 grados Celsius).

"El paciente fallece y cuando salen los resultados confirmatorios, tanto la muestra del paciente como las muestras de agua, coinciden en que es este tipo de ameba", así lo confirmó el secretario de Salud estatal, Miguel Alberto Alcocer.

Carlos era instructor de deportes acuáticos en un lago artificial ubicado en Mérida, Yucatán. Debido a que en ese lugar contrajo el parásito, las autoridades determinaron su clausura. Además, aseguraron que el cuerpo de agua no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable.

El hombre perdió la vida el 8 de septiembre; durante su hospitalización presentó deterioro neurológico y edema cerebral, requirió terapia intensiva, ventilación mecánica y tratamiento antiparasitario, antibiótico y antifúngico.

“Es una enfermedad grave y extremadamente rara, y este es el primer caso registrado en Yucatán”, afirmaron las autoridades.

La Secretaría de Salud señaló que, como parte de los protocolos de seguridad, se determinó que 361 personas estén en observación, ya que el 4 de agosto estuvieron en contacto con el lago artificial. De ellas, 119 pasaron el periodo de vigilancia, mientras que las 242 restantes serán evaluadas y el 4 de octubre se concluirá si tienen ameba comecerebros.

La enfermedad se presenta cuando el agua contaminada entra por la nariz al nadar, bucear o sumergirse. Las personas experimentan síntomas como dolor intenso de cabeza, fiebre, náuseas y vómito.

Sin embargo, conforme avanza la bacteria por el nervio olfativo hasta el cerebro, las personas afectadas presentan rigidez en el cuello, confusión, pérdida del equilibrio, convulsiones, alucinaciones y, finalmente, se destruye el tejido del órgano.

La ameba comecerebros no se contagia por tragar agua, ni se transmite de persona a persona. Los establecimientos con actividades de inmersión están obligados a cumplir la normativa y mantener los estudios de calidad.

“La vigilancia sanitaria continúa en todo el estado”, afirmaron autoridades.

No obstante, las personas piden que las inspecciones sean estrictas, ya que muchas vidas podrían estar en riesgo.

"Deberían hacer como que más estudios con respecto a lo del agua", así lo indicó N+ Ana Lorenzo, habitante de Mérida. A ella, se sumó Jorge Arellano, quien pide que el caso no se repita.

"Deberían tomarse mejores medidas sanitarias para que no surja otra vez este tipo de situaciones".

EPP