Tapatíos Celebran El Grito de Independencia 2026 en el Centro de Guadalajara

Las y los tapatíos se dieron cita este 15 de septiembre en el Centro Histórico de Guadalajara para celebrar el tradicional Grito de Independencia, en una jornada que estuvo acompañada de música, comida típica y actividades para toda la familia.

Las actividades comenzaron desde las 17:00 horas en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, donde las familias disfrutaron de presentaciones musicales y del ambiente patrio que se vivió durante la tarde. La celebración también incluyó música de mariachi, gastronomía tradicional y decoración en los edificios históricos de la zona.

El momento principal de la noche llegó a las 21:00 horas, cuando el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia ante las personas que se congregaron en el Centro Histórico de la ciudad.

Para realizar el festejo se implementó un operativo de seguridad y se cerraron diversas vialidades de la zona, con el objetivo de facilitar el acceso de los asistentes y garantizar el desarrollo de las actividades.

De acuerdo con Protección Civil, más de 60 mil personas acudieron a la celebración patria, al momento se reporta saldo blanco

Después del Grito y del espectáculo de fuegos artificiales, la celebración continuó con el concierto de Grupo Frontera en la Plaza de la Liberación