Sociedad

Tapatíos Celebran El Grito de Independencia 2026 en el Centro de Guadalajara

Familias se reunieron para convivir y disfrutar de las actividades alusivas a las fiestas patrias

Grito de IndependenciaTapatíos celebran el grito de independencia. Foto: N+

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Miles de tapatíos se reunieron para las fiestas patrias en el centro del estado.

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