Hallan sin Vida a Daniel, Menor de Cuatro Años Desaparecido en Xalapa, Veracruz

La búsqueda de un menor de cuatro años, reportado como desaparecido desde el pasado domingo, terminó este martes con el hallazgo de su cuerpo en un inmueble de la colonia Benito Juárez, en Xalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor fue localizado en un predio ubicado en las inmediaciones de la calle Río Santiago, donde autoridades encontraron indicios relacionados con el caso.

Personal de la Fiscalía General del Estado y Servicios Periciales acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y trasladar los indicios para los estudios forenses.

De manera extraoficial trascendió la presunta detención de tres personas relacionadas con el menor, versión que no ha sido confirmada por la Fiscalía. Las investigaciones continúan para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

Cabe destacar que familiares indican que el menor fue visto con vida por última vez dentro de su propia casa en Coapexpan, localidad perteneciente a la capital del estado veracruzano.

El tío del menor mencionó que los hechos se registraron cuando el pasado domingo, la madre del menor salió por unos minutos a unos cuantos metros de la casa y, al momento de regresar, ya no encontró al menor; al preguntar a los vecinos de la zona, le indicaron que no vieron nada.

Nos dicen que no lo vieron y que no se percataron porque, como era domingo, la mayoría estaba descansando.

La familia del menor realizó búsquedas en la zona de Coapexpan; incluso la misma Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBV) llevaron a cabo un operativo especial.

Hasta el momento, la autoridad ministerial no ha informado oficialmente cuál fue la causa de muerte del menor ni las circunstancias en que ocurrieron los hechos.