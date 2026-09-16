Seguridad

Hallan sin Vida a Daniel, Menor de Cuatro Años Desaparecido en Xalapa, Veracruz

Autoridades dieron a conocer la localización del cuerpo del niño que fue reportado como no localizado en la localidad de Coapexpan, en la capital de la entidad veracruzana

Hallan sin Vida a Daniel, Menor de Cuatro Años Desaparecido en Xalapa, VeracruzHallan sin Vida a Daniel, Menor de Cuatro Años Desaparecido en Xalapa, Veracruz. Foto: Comisión Estatal de Búsqueda

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Daniel, de 4 años, desapareció en su casa en Coapexpan. Autoridades confirmaron su localización sin vida.

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