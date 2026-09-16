Desplegarán 15 Mil Elementos de Seguridad en Sinaloa durante las Fiestas Patrias

Previo a las celebraciones del Grito de Independencia 2026, 15 mil elementos del Grupo Interinstitucional fortalecen las acciones de seguridad en los 20 municipios del estado de Sinaloa.

Ante los diferentes festejos que se llevarán la noche de este 15 de septiembre 2026 en las diferentes demarcaciones sinaloenses, los elementos policiales alistan recorridos para garantizar el bienestar de las familias que salgan a festejar.

Además, se realizan labores de reconocimiento con el apoyo de binomios caninos K9, en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, ubicado en el municipio de Culiacán, y el cierre de vialidades, esto dentro del Plan de Operaciones ‘Fiestas Patrias 2026’.

Cabe recordar que, en el Plan General de Operaciones se lleva a cabo en todo el estado en donde participa personal de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Policía Estatal Preventiva, Policía Municipal y cuerpos de auxilio como Protección Civil Estatal, Bomberos y Cruz Roja Mexicana.

Por último, las autoridades del estado de Sinaloa invitaron a la ciudadanía a celebrar esta tradición mexicana con orgullo y responsabilidad, para evitar incidentes que ponga en peligro a la población.

Cabe destacar que en la demarcación de Escuinapa se anunció que sí se realizará la celebración del Grito de Independencia, a pesar que en días anteriores se había comunicado que se había cancelado por los diversos enfrentamientos armados que habían ocurrido en sus calles.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Escuinapa informó que se llevará a cabo la ceremonia tradicional, la cual estará acompañada de una verbena popular, por lo que invitó a la ciudadanía a unirse.

Con información de N+

GMAZ