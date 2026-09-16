Seguridad

Desplegarán 15 Mil Elementos de Seguridad en Sinaloa durante las Fiestas Patrias

La Secretaría de Seguridad Pública de esta entidad dio a conocer la estrategia con la que protegerán a las familias salgan a celebrar esta noche

Desplegarán 15 Mil Elementos de Seguridad en Sinaloa durante las Fiestas PatriasDesplegarán 15 Mil Elementos de Seguridad en Sinaloa durante las Fiestas Patrias. Foto: N+

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La seguridad es prioridad en Sinaloa: 15 mil elementos vigilarán las celebraciones del 15 de septiembre. Infórmate sobre el Plan de Operaciones ‘Fiestas Patrias 2026’.

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