Seguridad

Elotes, Prohibidos en el Grito de Independencia de Cuernavaca: Esta es la Razón

La restricción busca evitar que las mazorcas sean utilizados como proyectiles durante la ceremonia

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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