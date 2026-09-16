Elotes, Prohibidos en el Grito de Independencia de Cuernavaca: Esta es la Razón

La venta de elotes estará prohibida durante la ceremonia del Grito de Independencia en el Centro Histórico de Cuernavaca, Morelos, como parte de las medidas de seguridad implementadas para los festejos patrios.

La restricción comenzó a las 19:00 horas de este martes 15 de septiembre y permanecerá vigente hasta que concluyan las actividades del Día de la Independencia en la Plaza de Armas. Una vez terminada la ceremonia, los comerciantes podrán reanudar la venta de elotes preparados.

La medida tiene un antecedente particular: los elotes han sido utilizados como proyectiles contra funcionarios durante la ceremonia. En 1994, el entonces gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, recibió un elote cuando salió al balcón del Palacio Municipal para participar en el acto. El impacto no le provocó lesiones, pero la mazorca manchó su traje.

A partir de ese episodio, las autoridades comenzaron a restringir la comercialización de elotes enteros durante el Grito, debido al riesgo de que sean lanzados hacia el escenario o contra las personas que participan en la ceremonia. La disposición se mantiene desde 1995.

La prohibición aplica específicamente para los elotes, mientras que la venta de esquites sí está permitida durante los festejos. La medida busca reducir riesgos ante la concentración de personas en la zona centro de la capital morelense.

En 2024, Arturo Santana, quien entonces se desempeñaba como director de Política Municipal en Cuernavaca, confirmó que la suspensión se realiza únicamente durante el Grito y que posteriormente los vendedores pueden retomar sus actividades.

Para este 2026, los comerciantes señalaron que acatarán la disposición. Roberto Castrejón Campos, líder sindical de la CATEM en Morelos, confirmó que los vendedores están dispuestos a cumplir con la restricción establecida para la ceremonia.