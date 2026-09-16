Sociedad

AIFA Suspenderá Despegues y Aterrizajes por Desfile Aéreo del 16 de Septiembre

La interrupción de actividades se realizará de las 10:00 a las 14:00 horas

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro
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AIFA Suspenderá Despegues y Aterrizajes: Horarios de Pausa por Desfile del 16 de Septiembre 2026