AIFA Suspenderá Despegues y Aterrizajes por Desfile Aéreo del 16 de Septiembre

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) suspenderá temporalmente las operaciones de despegue y aterrizaje el miércoles 16 de septiembre de 2026, debido al Desfile Aéreo Militar con motivo de las celebraciones por la Independencia de México.

La interrupción de actividades se realizará de las 10:00 a las 14:00 horas. Durante este periodo no se permitirán despegues ni aterrizajes en el aeropuerto, por lo que los pasajeros con vuelos programados deberán tomar precauciones.

El AIFA recomendó a los usuarios comunicarse con sus respectivas aerolíneas para confirmar el estado y horario de sus itinerarios antes de acudir a la terminal. Las operaciones se reanudarán de manera habitual una vez que concluya el desfile.

El desfile aéreo forma parte de las actividades del 16 de septiembre y contempla la participación de 99 aeronaves sobre el espacio aéreo de la Ciudad de México. Entre los equipos previstos se encuentran aviones de combate F-5, aeronaves Texan T6C y de transporte Hércules.

También participarán helicópteros UH-60 Black Hawk, Cougar y MI. En el Desfile Cívico-Militar intervendrán entre 15 mil y 16 mil elementos de instituciones de seguridad y defensa.

La ruta terrestre comenzará en el Zócalo capitalino y continuará por 5 de Mayo, Eje Central, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, hasta Campo Marte.