Sociedad

Ni Pozole Ni Pambazos: Alimentos Dañinos para Mascotas durante Fiestas Patrias

Especialistas explican cómo podrían afectar la salud de perros y gatos durante las celebraciones

Perros y gatos también son parte de las celebraciones del Grito de IndependenciaFoto: Cuartoscuro
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+