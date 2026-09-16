Ni Pozole Ni Pambazos: Alimentos Dañinos para Mascotas durante Fiestas Patrias

Una de las festividades más esperadas del año es el Grito de Independencia, debido a que es el encuentro perfecto para reunirse con familia y amigos, además de disfrutar de platillos típicos. En los hogares mexicanos es común que los animales de compañía sean parte del festejo; sin embargo, compartirles estos alimentos podría ser muy peligroso.

Pozole, pambazos, tostadas, tacos, tamales o sopes son algunas de las delicias culinarias que se degustarán en muchos rincones del país. Y cuando los perros o gatos están cerca de la mesa, es común querer invitarles un poco. Sin embargo, ese “bocado” puede traer complicaciones.

Durante una celebración es común querer compartir alimentos con nuestros ejemplares, pero debemos recordar que sus necesidades nutricionales son diferentes a las nuestras. Mantener su alimentación habitual y respetar las porciones indicadas también es una forma de cuidar su salud”, asegura el Dr. Fausto Reyes Delgado, Director Médico y de Desarrollo Institucional del Hospital Veterinario UNAM-Banfield.

El especialista explicó que esta comida puede contener diversas cantidades de grasa, sal, azúcar o condimentos que para nosotros son normales, pero para los animales no forman parte de sus requerimientos nutricionales. Cebolla, ajo, chocolate, uvas o pasas, pueden ser dañinos para los animales.

A lo anterior, también se suma el “quién” les da de comer. Esto se debe a que durante las fiestas patrias hay diferentes personas que pueden ofrecerles un poco de comida o algún premio.

“Aunque parezcan pequeñas cantidades, al sumarse pueden modificar considerablemente lo que el perro o gato consume durante el día”, indica.

Si los perros o gatos tienen sobrepeso, obesidad o alguna condición de salud que requiera alimentación específica, se debe tener mayor precaución. Modificar su dieta interfiere con las indicaciones establecidas por el veterinario.

“Hacerlos parte del festejo no requiere compartir el contenido de nuestro plato. Si se desea ofrecer un premio, este debe ser adecuado para su especie”, afirma.

En estas fiestas patrias, lo más recomendable es tener agua fresca y su alimento habitual, respetando cantidades y horarios. Es importante cuidarlos de otros temas que podrían complicar su salud, como la música a alto volumen y la pirotecnia.

Por ello, es recomendable mantener puertas y ventanas cerradas, dejarlos en un espacio donde se sientan seguros.

Monitorearlos ante miedo o estrés derivado de los fuegos artificiales. En el caso de los gatos, procura que estén al interior de tu hogar y no los obligues a salir de sus escondites. Ten a la mano el número de tu médico veterinario en caso de cualquier emergencia.

EPP