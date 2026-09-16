Sociedad

Sheinbaum Muestra Recorrido en Palacio Nacional Para el Grito de Independencia

La mandataria de México compartió paso a paso cómo llegará al Salón de Recepciones y desde el balcón central se dirigirá a los mexicanos reunidos en el Zócalo

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