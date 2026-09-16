Sheinbaum Muestra Recorrido en Palacio Nacional Para el Grito de Independencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, compartió en redes sociales las imágenes de los salones de Palacio Nacional que recorrerá este 15 de septeimbre para luego dar el grito de Independencia 2026.

Primero apareció el Salón Embajadores, donde se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano el 28 de septiembre de 1821.

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En dicho salón, la presidenta Sheinbaum montará guardia en honor a un héroe o heroína durante la celebración, como Leona Vicario. Este acto protocolario inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020; en el sexenio rindió homenaje a Miguel Hidalgo y Morelos.

Posteriormente, la primera mandataria llegará al Salón de Recepciones; desde el balcón central se dirigirá a los mexicanos reunidos en el Zócalo; recibirá la bandera por parte de la escolta del Heroico Colegio Militar, proclamará las arengas y tocará la histórica campana de Dolores para recordar a las y los héroes que nos dieron patria.

A las 22:50 se espera la ceremonia oficial en la que salga del despacho presidencial rumbo al balcón central para dar su segundo grito de Independencia como mandataria de México en punto de las 23:00 horas.

Para la ceremonia se prevé que la presidenta esté acompañada por su esposo, Jesús María Tarriba, además de los miembros de su gabinete legal y representantes de las Fuerzas Armadas.

En su primer Grito, Sheinbaum hizo historia al usar un vestido morado, símbolo de la lucha feminista, y modificó las arengas tradicionales para dar visibilidad a mujeres insurgentes.

En este 2026, la mandataria adelantó que mantendrá la estructura tradicional, pero incluirá una sorpresa con nuevos nombres de héroes y heroínas que habitualmente no son mencionados en las fiestas patrias.

Se tiene previsto que la presidenta porte un atuendo con elementos tradicionales y bordados artesanales mexicanos confeccionado especialmente para la ocasión, sin conocerse el color exacto hasta el momento de salir al balcón de Palacio Nacional.

HVI