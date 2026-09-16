Alex Fernández Cancela Concierto del Grito de Independencia en Culiacán

Alex Fernández informó a través de sus redes sociales oficiales que su presentación durante del Grito de Independencia quedó cancelada. A través de una historia en Instagram mencionaron que tras salir en vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán, fue necesario desviar el vuelo a Guadalajara, donde Alex fue trasladado de urgencia a un hospital.

Actualmente permanece recibiendo atención médica y con pronóstico reservado. Todo su equipo, músicos, Mariachi y staff se encuentra ya en Culiacán.

En su comunicado se compartió que Alex tenía una enorme ilusión por presentarse por primera vez en dicha región.

Tras los inconvenientes se pidió una disculpa a los fans y se informó que el management trabaja ya con los organizadores para reprogramar la actuación cuando las circunstancias lo permitan.

Las autoridades informaron que Carolina Ross será el artista que se presente durante la celebración patria.

Celebraciones del Grito de Independencia en Culiacán. Foto: Gobierno del Estado

Además, en el programa se dio a conocer que se tendría la presencia de un dueto integrado por Diego Castro y Alui Félix, la Compañía Folclórica Sinaloense del ISIC.

A las 10:45 de la noche, se hará una pausa artística para dar paso a la ceremonia protocolaria del Grito de Independencia que encabezará la gobernadora Graciela Domínguez Nava en punto de las 11 de la noche.

Luego de los juegos pirotécnicos у espectáculos de rayos láser, tendrá lugar el segundo concierto, del espectáculo 90's Pop Tour, integrado por grupos y solistas de esa década, como Beny Ibarra, Caló, Mercurio, Moenia, Litzy, y los ex integrantes de Onda Vaselina, llamada posteriormente OV7, Ari Borovoy, Erika Sabá, y M'balía Marichal, hermana de Kalimba.