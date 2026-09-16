Espectáculos

Alex Fernández Cancela Concierto del Grito de Independencia en Culiacán

El artista fue ingresado al hospital y su estado de salud es reservado.

Alex Fernández Cancela Concierto en El Grito de Independencia en CuliacánAlex Fernández Cancela Concierto en El Grito de Independencia en Culiacán. Foto: Alex Fernández

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