Espectáculos

Banda 3 Ríos estará en el Grito de Independencia de Hermosillo

La agrupación hermosillense formará parte de los festejos por las Fiestas Patrias, con una presentación programada el 15 de septiembre en la Plaza Alonso Vidal

Banda 3 Ríos Se Presentará en el Grito de Independencia de HermosilloBanda 3 Ríos Se Presentará en el Grito de Independencia de Hermosillo. Foto: Banda 3 Ríos

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La Banda 3 Ríos se presentará el 15 de septiembre en la Plaza Alonso Vidal de Hermosillo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+