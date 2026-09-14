Banda 3 Ríos estará en el Grito de Independencia de Hermosillo

La Banda 3 Ríos anunció a través de sus redes sociales que se presentará este 15 de septiembre a las 21:00 horas en la Plaza Alonso Vidal, como parte de las actividades preparadas para celebrar las Fiestas Patrias en la capital sonorense.

La agrupación es originaria de Hermosillo y cuenta con más de dos décadas de trayectoria dentro de la música regional mexicana. Su historia comenzó en el año 2000 y desde entonces ha construido un repertorio que incluye canciones de banda, corridos y temas románticos.

El nombre de la agrupación hace referencia a tres de los principales ríos de Sonora: el Sonora, el Yaqui y el Mayo, una identidad que ha acompañado a la banda a lo largo de su trayectoria.

La presentación en la Plaza Alonso Vidal se realizará en el marco de las actividades del 15 de septiembre, fecha en la que miles de personas se reúnen en el Centro Histórico de Hermosillo para participar en la celebración del aniversario de la Independencia de México.

La agrupación invitó a sus seguidores a acompañarlos durante esta presentación, que se suma a la programación musical de la noche previa al tradicional Grito de Independencia.