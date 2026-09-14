Joven Muere Ahogado en Laguna de Veracruz; Ingresó al Agua Durante una Tormenta

Se reportó el deceso de un menor que perdió la vida ahogado cuando se encontraba en la laguna de Nogales. Fue identificado como Jonathan N., de 17 años y originario de Camerino Z. Mendoza.

Los hechos ocurrieron cuando el menor ingresó a nadar en el área conocida como el “puente de los clavados”, mientras se registraba un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica.

De acuerdo con los primeros reportes, mientras se encontraba dentro del agua, un remolino lo habría arrastrado hacia el fondo de la laguna, sin que pudiera volver a salir a la superficie.

Ante la emergencia, personal de Protección Civil y Bomberos Metropolitanos acudieron al sitio e iniciaron las labores de búsqueda y rescate.

El adolescente fue localizado y llevado hasta la orilla, donde los socorristas realizaron de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin embargo, ya no presentaba signos vitales y fue declarado fallecido. La fiscalía tomó conocimiento y dieron fe del deceso.