Accidentes

Joven Muere Ahogado en Laguna de Veracruz; Ingresó al Agua Durante una Tormenta

El menor de 17 años originario de Camerino Z. Mendoza, perdió la vida en el área conocida como el 'puente de los clavados'

Menor Muere ahogado en laguna de NogalesPersonal de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio e iniciaron las labores de búsqueda y rescate. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un menor de Camerino Z. Mendoza pierde la vida en la laguna de Nogales tras ser arrastrado por un remolino.

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