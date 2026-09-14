Conductor Sobrevive a Choque de Camión de Carga en Monterrey, Nuevo León

El chofer de un camión de carga que transportaba repollo sobrevivió a un accidente sobre la avenida Morones Prieto, en Monterrey, luego de que presuntamente una falla mecánica provocó que perdiera el control de la unidad.

El accidente ocurrió sobre la avenida Morones Prieto, poco antes de llegar al puente de Félix U. Gómez, cuando José Ignacio, de 24 años, circulaba a bordo del camión de carga con dirección al Mercado de Abastos de San Nicolás. De acuerdo con los primeros reportes, el joven habría sentido que el volante se bloqueó al momento de tomar una curva, por lo que la unidad se dirigió hacia la derecha sin que pudiera detenerla.

El camión terminó impactándose contra la pared de un negocio, provocando que parte de la estructura quedará derrumbada. Tras el fuerte choque, el conductor quedó atrapado entre la cabina destrozada, la pared del establecimiento y parte del producto que transportaba.

El estruendo alertó a vecinos de la zona, quienes salieron para saber qué había ocurrido. En medio de los escombros, José Ignacio logró salir por una pequeña rendija de la cabina. Su complexión delgada le permitió abrirse paso entre los restos del vehículo y la estructura dañada.

La situación representaba un riesgo debido a la posibilidad de que se registrara un incendio o una explosión, por lo que se solicitó el apoyo de los cuerpos de auxilio. Elementos de Protección Civil de Monterrey y de Nuevo León acudieron al lugar para ayudar al joven y atender la emergencia. El conductor, quien había salido de Saltillo y se dirigía al Mercado de Abastos de San Nicolás, solamente presentó algunos golpes y un fuerte susto tras el accidente.

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Después de la emergencia, una grúa llegó al sitio para realizar las maniobras necesarias y retirar el camión de carga que quedó severamente dañado. Otra unidad se encargó de trasladar el producto que permanecía entre los escombros, mientras continuaban los trabajos para despejar el área.Las autoridades realizaron las labores correspondientes para controlar la situación y retirar los restos del accidente de la avenida Morones Prieto.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

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