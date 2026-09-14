Accidentes

Conductor Sobrevive a Choque de Camión de Carga en Monterrey, Nuevo León

Un hombre de 24 años quedó atrapado tras un choque en la avenida Morones Prieto en el municipio de Monterrey

Accidente en MonterreyCamión de carga se estrella contra un negocio en Monterrey.Foto: N+

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Camión de carga se estrella contra un negocio en Monterrey; el conductor quedó atrapado entre los escombros, pero logró salir con vida.

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