Accidentes

Estudiante con Reporte de Búsqueda Muere Atropellado en Santa Catarina, NL

El menor de 15 años de edad fue visto por última vez en la colonia Hacienda El Palmar, horas antes del accidente vial

Acordonan calle por atropello y muerte de menor en Santa CatarinaLa zona donde murió el estudiante atropellado fue acordonada por las autoridades en Santa Catarina. Foto: Alejandro González

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Estudiante que Murió Atropellado Tenía Reporte de Búsqueda en Santa Catarina, NL