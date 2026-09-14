Estudiante con Reporte de Búsqueda Muere Atropellado en Santa Catarina, NL

El menor de 15 años de edad que murió tras ser atropellado la noche del sábado sobre la carretera a García, en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, fue identificado por sus familiares y se confirmó que contaba con un reporte de búsqueda.

De acuerdo con los primeros informes, familiares de la víctima, identificada como Dubier Oscar Escobedo Martínez, acudieron a las instalaciones del anfiteatro de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, donde se realizaron pruebas de ADN que confirmaron la compatibilidad con el cuerpo.

Dubier Oscar, de 15 años de edad, contaba con un reporte de búsqueda en el que señalaron que había sido visto por última vez en la colonia Hacienda El Palmar, en el municipio de Santa Catarina, horas antes de ser víctima del accidente vial en la carretera a García.

El atropello se registró alrededor de las 21:00 horas, a la altura de la empresa Berel. Fueron automovilistas quienes alertaron al 911 sobre una persona tendida sobre la carpeta asfáltica. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Santa Catarina, quienes le brindaron los primeros auxilios al peatón; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, el conductor involucrado abandonó el lugar tras el impacto, sin detenerse para auxiliar al menor. Dubier Oscar era alumno de la Preparatoria No. 23 de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Unidad San Pedro. El menor tenía su domicilio en la colonia Hacienda El Palmar y, al momento del accidente, portaba una playera del equipo de futbol Tigres.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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