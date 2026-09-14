‘El Calvo’ Cruzó Ilegalmente a Personas a EUA de México; Operaba Desde Colombia

Luis Enrique 'N', alias 'El Calvo', de 41 años y originario de Colombia, se declaró culpable en una corte federal de El Paso, Texas, por introducir personas ilegalmente a Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales, Luis Enrique formaba parte de una presunta organización que trasladaba migrantes desde Colombia a través de Centroamérica y México con destino a Estados Unidos.

El colombiano fue extraditado desde Colombia a Estados Unidos y admitió su participación en el traslado de aproximadamente 40 personas que desaparecieron en el mar junto con dos capitanes de una embarcación.

Según la acusación, 'El Calvo' indicaba a los migrantes cómo llegar a la isla de San Andrés, Colombia, donde personalmente los recibía, gestionaba su alojamiento y posteriormente los llevaba hasta embarcaciones que los transportarían hacia Nicaragua para continuar su ingreso ilegal a los Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que Luis Enrique 'N' presuntamente también sobornaba a integrantes de la Armada de Colombia para obtener información en tiempo real sobre la ubicación de las embarcaciones de esa institución que realizaban patrullajes entre San Andrés y Nicaragua.

Con esa información, las embarcaciones podían evitar ser detectadas durante el traslado de las personas.

Las autoridades Estadounidenses informaron que el 21 de octubre de 2023, una embarcación que transportaba aproximadamente a 40 personas y dos capitanes desapareció cuando se dirigía hacia Nicaragua después de salir de San Andrés. 'El Calvo' admitió haber participado en el tráfico de las personas que viajaban en ese bote.

El colombiano fue acusado en octubre de 2024 de conspirar para alentar e inducir a personas a los Estados Unidos.

'El Calvo' fue detenido en Colombia en diciembre de 2024 a petición del Gobierno estadounidense. Su extradición fue resultado de la coordinación entre autoridades de Estados Unidos y Colombia, y realizó su primera comparecencia ante una corte federal de El Paso en diciembre de 2025.

Luis Enrique 'N' se declaró culpable de conspiración para el tráfico de personas y de poner vidas en peligro.

La fecha para dictar sentencia todavía no ha sido establecida. El acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, mientras que un juez federal determinará la sentencia después de considerar las normas federales aplicables y otros factores establecidos por la ley.