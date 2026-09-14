Seguridad

‘El Calvo’ Cruzó Ilegalmente a Personas a EUA de México; Operaba Desde Colombia

Luis Enrique 'N', alias 'El Calvo', se declaró culpable en El Paso, Texas, por una red de tráfico de personas que operaba desde Colombia

El Departamento de Justicia de EUAEl Departamento de Justicia de EUA dio a conocer que 'El Calvo' se declaró culpable en una corte federal. Foto: AP / Julia Demaree Nikhinson

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Luis Enrique 'N', alias 'El Calvo', se declara culpable en Texas por tráfico de personas desde Colombia a EUA. 40 desaparecidos en el mar.

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