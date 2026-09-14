Golpes Provocaron Paro Cardiaco que Causó Muerte de Detenido en Matlapa, SLP

Un hombre murió tras sufrir un paro cardiaco provocado por golpes de consideración, luego de haber sido detenido por policías municipales de Matlapa, confirmó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre de 2026 al interior de las instalaciones de la Policía Municipal de Matlapa, luego de que la víctima fuera detenida por su presunta participación en un accidente vial.

La fiscal Manuela García Cázares informó que los elementos involucrados fueron detenidos por su probable responsabilidad en el homicidio. De acuerdo con las investigaciones, la muerte habría derivado de los golpes que recibió la víctima.

La Fiscalía General del Estado informó que un juez de Control libró órdenes de aprehensión contra Ignacio 'N', Celedonio 'N', Constantino 'N' y José 'N', por el delito de homicidio calificado.

Las cuatro personas señaladas se desempeñaban como elementos de Seguridad Pública Municipal de Matlapa al momento de los hechos.

Agentes del Ministerio Público recabaron datos de prueba que fueron presentados ante la autoridad judicial, con los que se obtuvieron las órdenes de aprehensión.

Una vez concluido el protocolo correspondiente, los cuatro detenidos fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social de Tamazunchale, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso correspondiente.