Seguridad

Golpes Provocaron Paro Cardiaco que Causó Muerte de Detenido en Matlapa, SLP

La víctima había sido detenida por policías municipales tras presuntamente participar en un accidente vial

Hombre Muere tras Sufrir Paro Cardiaco por Golpes Durante Detención en MatlapaHombre Muere tras Sufrir Paro Cardiaco por Golpes Durante Detención en Matlapa. Foto: N+

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La Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión contra cuatro elementos de seguridad pública por el delito de homicidio calificado.

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