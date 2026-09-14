Se Reúne Fiscal de Morelos con Cónsul de España tras Muerte de la Estudiante Claudia Tacoronte

Tras el hallazgo sin vida de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años en el estado de Morelos, hecho que causó conmoción e indignación en el Gobierno de España, el fiscal general del estado, Fernando Blumenkron, informó que se mantiene coordinación con el Gobierno Federal y diversas instituciones para ubicar al responsable de los hechos.

“No descartamos ninguna línea de investigación, ustedes seguramente han escuchado en los medios desde el día de ayer, incluso de manera internacional lo han manejado un posible robo, no descartamos tampoco otra cuestión u otro móvil que pudiera presentarse porque también había indicios, información de otra situación, por lo tanto, una vez que tengamos ya la información respectiva les daremos a conocer”, indicó en breve entrevista ante medios.

Previo a la reunión con el Cónsul de España en México, Marcos Rodríguez Cantero y la gobernadora de Morelos, Margarita González, señaló que desde el primer momento se intervino de manera inmediata una vez que se tuvo conocimiento de estos lamentables hechos, con el protocolo de feminicidio y recalcó que se está investigando con perspectiva de género.

Claudia Tacoronte estaba en México como parte de un intercambio de la Universidad de Granada con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y se encontraba en la Casa de Cultura de Cuautla en un evento relacionado con hierbas tradicionales, cuando ocurrió la agresión con un arma blanca en las inmediaciones del lugar. La joven murió por las heridas.

El fiscal del estado afirma que desde el primer momento que tuvieron conocimiento del hecho han tenido comunicación con el Consulado de España, por lo que esta tarde las autoridades de Morelos se reunieron con el Cónsul General de España, Marcos Rodríguez Cantero y María Prada González, Cónsul Adjunta.

Fiscalía de Morelos

En la reunión que se llevó a cabo en la Fiscalía del estado ubicada en Temixco, el fiscal señaló que hay una amplia colaboración de instituciones estatales y federales para atender este lamentable hecho registrado el pasado sábado 12 de septiembre, en el municipio de Cuautla.

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