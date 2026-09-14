A Esta Hora Será el Grito de Independencia 2026 en el Zócalo de la CDMX

Este martes 15 de septiembre de 2026 se conmemora el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y, como parte de las celebraciones, se realizará el tradicional Grito de Independencia desde Palacio Nacional.

La ceremonia será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El acto protocolario se llevará a cabo desde el balcón de Palacio Nacional, frente a la Plaza de la Constitución, donde se concentrarán miles de personas para participar en la celebración.

El Grito de Independencia será a las 23:00 horas de este martes 15 de septiembre de 2026. La ceremonia estará acompañada por las tradicionales arengas de la Presidencia de la República y posteriormente se realizará un espectáculo de pirotecnia en el Zócalo capitalino.

Las actividades en el Centro Histórico comenzarán desde horas antes. El programa musical está previsto para iniciar a las 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

El Grito se realiza tradicionalmente durante la noche del 15 de septiembre, mientras que el 16 de septiembre se conmemora oficialmente el inicio de la Independencia de México con el desfile cívico-militar.