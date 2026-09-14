Sociedad

A Esta Hora Será el Grito de Independencia 2026 en el Zócalo de la CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia desde Palacio Nacional y después habrá un espectáculo de pirotecnia en el Zócalo

Grito de Independencia en el Zócalo de VeracruzPosteriormente se realizará un espectáculo de pirotecnia. Foto: Cuartoscuro

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Este 15 de septiembre, el Zócalo de CDMX será el epicentro del Grito de Independencia 2026. Claudia Sheinbaum encabezará la ceremonia desde Palacio Nacional.

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