Cuándo Se Da el Grito de Independencia: Esto se Celebra el 15 y 16 de Septiembre

Cada septiembre México celebra uno de los eventos más importantes de su historia: El Grito de Independencia. Una fecha que marcó el inicio del movimiento libertario. Y en N+ te confirmamos cuál es la fecha exacta del festejo patrio.

El 15 y 16 de septiembre son fechas tan importantes en México, que se realizan actos cívicos en colegios de todos los niveles. Mientras que a trabajadores de todo el país, se les otorga el 16 como día inhábil para conmemorar dicha gesta histórica.

Vale la pena recordar que el movimiento independentista comenzó cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó al pueblo de Dolores, Guanajuato, a levantarse en armas en contra del Virreinato, al hacer sonar las campanas de la parroquia y lanzar consignas libertarias.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Así se Preparan las Plazas del País para Ceremonias del Grito de Independencia

Y aunque el Grito de Independencia ocurrió la madrugada del 16 de septiembre de 1810, desde hace varios años se conmemora con una ceremonia la noche del 15 de septiembre.

Conocido como "El Grito", se replica en cada plaza principal del país a nivel local hasta el Zócalo de Ciudad de México, donde la presidenta de la República brinda respetos a los héroes de la patria, mientras ondea la bandera y lanza una serie de Vivas.

Este 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Intocable será el grupo musical que anime las Fiestas Patrias en el Zócalo capitalino, para dar cierre a la tradicional ceremonia con la que se festeja la independencia.

Durante el 15 de septiembre, familias y amigos suelen reunirse en las llamadas Fiestas Patrias para degustar platillos típicos de la gastronomía mexicana, tales como chiles en nogada.

Aunque esta receta fue creada en Puebla para las fechas de la consumación de la independencia -en septiembre de 1821-, es usual que se incluya entre los menús de restaurantes y comidas locales.

Si te interesa conocer más sobre los chiles en nogada, no sólo te compartimos su origen e historia, sino que también puedes conocer los ingredientes y preparación de la famosa crema de nogada.

En tanto que , el 16 de septiembre se realiza el Desfile Cívico Militar con la participación de las Fuerzas Armadas y la presidenta de la República. Éste se transmite en vivo por la señal de N+ Foro.

Contrario a lo que se podría pensar, el festejo del 15 y 16 de septiembre no se dio inmediatamente después del inicio de la gesta histórica. De acuerdo con el Archivo General del Estado de Oaxaca, el primer festejo del que se tiene registro conocido ocurrió el 16 de septiembre de 1812, cuando Ignacio López Rayón, celebró en Huichapam (ahora conocido como Hidalgo) este memorable grito libertario con una descarga de artillería que registró en su diario de operaciones.

Al año siguiente, José María Morelos y Pavón incluyó en su tratado Sentimientos de la Nación, una solicitud de conmemoración del inicio de este movimiento independentista.

Fue hasta el año de 1825, cuando Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, designó el 16 de septiembre como el día oficial en el que se celebraría la Independencia de México.

Aunque, tal como ocurre hasta estos días, con el paso de los años el pueblo de México comenzó a celebrar esta fecha la noche anterior. De modo que en 1896, por declaración de Porfirio Díaz se oficializó la tradición de comenzar la celebración del Grito desde el 15 de septiembre.