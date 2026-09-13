Sociedad

Cuándo Se Da el Grito de Independencia: Esto se Celebra el 15 y 16 de Septiembre

Aunque la ceremonia oficial con la presidenta de la República será la que se transmita en televisión nacional, a nivel estatal y municipal los mandatarios también hacen una representación

Grito de Independencia 2026. 15 o 16 de septiembre, qué día se da¿Te has preguntado desde cuándo se celebra el Grito de Independencia en México?, te decimos. Foto: Cuartoscuro.

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