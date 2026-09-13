Política

Detienen a Dos Exfuncionarios en Torreón, Coahuila

José Elías 'N' y Martha 'N' fueron capturados en un fraccionamiento de la ciudad

Detienen en Torreón a Exsecretario del Ayuntamiento y Exdirectora del Centro de Justicia MunicipalLos detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la FGR. Foto: Martha Rodríguez Romero

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Exsecretario del Ayuntamiento de Torreón y extitular del Centro de Justicia son detenidos

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Capturan a Dos Exfuncionarios en Fraccionamiento de Torreón