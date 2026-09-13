Detienen a Dos Exfuncionarios en Torreón, Coahuila

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención de José Elías 'N', exsecretario del Ayuntamiento de Torreón, y Martha 'N', extitular del Centro de Justicia Municipal.

El operativo se llevó a cabo por elementos de la Policía Federal Ministerial al acudir a un exclusivo fraccionamiento de Torreón para cumplimentar las detenciones.

Tras su aseguramiento, ambos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en el estado de Coahuila, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para posteriormente ser presentados ante un juez federal.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los motivos por los cuales fueron detenidos José Elías 'N' y Martha 'N', por lo que se espera que en las próximas horas se proporcione mayor información sobre el caso y la situación jurídica de ambos.