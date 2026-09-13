Pemex Reporta Avance en la Reparación del Ducto Marino Tras Fuga en Golfo de México

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que continúan los trabajos de atención del ducto marino del campo Ek-Balam, que desde el pasado 10 de septiembre se mantiene despresurizado, tras la fuga registrada en el Golfo de México.

La empresa estatal indicó que el tubo se encuentra aislado en ambos extremos, sin flujo y sin emanación de aceite crudo, mientras avanzan los trabajos especializados de intervención submarina a 50 metros de profundidad, con la participación de personal de buceo de saturación que opera con una mezcla respirable de helio y oxígeno, en jornadas continuas.

Pemex aseguró que, a la fecha, se registra un avance del 70% en la remoción del lastre de concreto del ducto. Asimismo, en cubierta de la embarcación se fabrica la envolvente metálica que será instalada para cubrir la sección afectada del ducto, con un avance del 80%.

"De forma preventiva, las embarcaciones especializadas de contención, recolección de hidrocarburos y dispersión mecánica permanecerán en el sitio hasta que concluyan los trabajos de reparación", agregó en un comunicado publicado la mañana del domingo.

La petrolera aseguró que actualmente no se identifica riesgo de arribo de hidrocarburo a la línea de costa, luego de que se realizaran acciones de atención, monitoreo y seguimiento.

El Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias (GRAME) de la Región Marina Noreste de Pemex, en colaboración con la Secretaría de Marina (SEMAR), mantiene la coordinación de las acciones de monitoreo y vigilancia, mediante patrullajes terrestres, recorridos con embarcaciones y sobrevuelos que cubren el área de plataformas marinas y la línea de costa desde la desembocadura del río Grijalva en Tabasco hasta las costas de Ciudad del Carmen, Campeche, donde las playas se reportan limpias.