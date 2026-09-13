Política

Pemex Reporta Avance en la Reparación del Ducto Marino Tras Fuga en Golfo de México

La empresa aseguró que actualmente no se identifica riesgo de arribo de hidrocarburo a la línea de costa

Plataforma en Sonda de CampecheFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+