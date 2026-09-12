INE Aplicará un Procedimiento Específico con las Boletas Sin Doblar Durante las Votaciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) aplicará un procedimiento específico, durante los cómputos distritales de las elecciones federales de 2026-2027, para las boletas que sean encontradas sin señales visibles de doblez.

El Consejo General del INE aprobó por mayoría el Acuerdo INE/CG542/2026, mediante el cual se establecen los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal del próximo proceso electoral federal.

De acuerdo con estas disposiciones, cuando se encuentre una boleta que no presente las marcas correspondientes a los dobleces necesarios para su depósito en la urna, no será clasificada ni capturada de manera inmediata.

La boleta deberá quedar reservada y corresponderá al Pleno del Consejo Distrital determinar si procede computarla o no.

El hallazgo de dicha boleta tendrá que quedar asentado en el acta circunstanciada correspondiente. En este documento se registrarán, al menos, la entidad, distrito, sección y tipo de casilla, además del número de boletas detectadas bajo este supuesto, la hora en que fueron identificadas y las personas presentes.

El INE señala que este procedimiento busca garantizar el principio de certeza. Si la ausencia de doblez genera una duda razonable, la boleta no será incluida ni excluida automáticamente del cómputo.

En su lugar, se preservará la evidencia y se recopilarán los elementos disponibles para que el Consejo Distrital pueda tomar una decisión. Por ello, una boleta sin doblez no será validada ni desechada de manera automática. Cada caso deberá ser documentado y analizado antes de determinar si se incorpora al cómputo.

PT