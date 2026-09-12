Política

INE Aplicará un Procedimiento Específico con las Boletas Sin Doblar Durante las Votaciones

El INE estableció que estos votos deberán reservarse y ser analizados por el Consejo Distrital antes de decidir si se computan.

Depositando su voto en la urnaEl INE precisó que la ausencia de doblez no implica por sí misma que el voto sea válido o inválido. Foto: INE

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El INE establece que las boletas sin doblez no se computarán automáticamente. Serán analizadas por el Consejo Distrital para garantizar certeza en el proceso electoral.

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