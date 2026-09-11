Suspensión de Visa ‘No Tiene que Ver con la Elección’, Dice Sheinbaum ante Candidaturas

Comenzó el proceso electoral en México y en esta ocasión el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá alertar a los partidos políticos sobre candidatos que puedan representar algún riesgo por su presunta participación en algún hecho delictivo o estar involucrados en un proceso judicial.

Ante ello, este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que hechos como la suspensión de una visa no necesariamente significa que una persona esté relacionada con algún grupo criminal o sea responsable de algún delito.

“Si tiene visa o no tiene visa no tiene que ver con la elección, es un asunto del Gobierno de Estados Unidos para dar una visa o no”, enfatizó la mandataria federal.

Además, aseguró que “en el caso de que (un gobierno extranjero) demuestre una prueba por un asunto delincuencial lo tomaran en cuenta instituciones mexicanas de acuerdo con nuestra legislación”.

La Presidenta dio esas declaraciones desde Chiapas, donde llevo a cabo su conferencia de prensa matutina.

El 10 de septiembre inició en México el proceso electoral 2026-2027, que tiene como novedad la activación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, por parte del INE.

Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que ya se trabaja en una metodología única para poner en operación este mecanismo “para que los partidos puedan iniciar este proceso”.

Aclaró que el INE dará a conocer las fechas en las que partidos políticos podrán solicitar “toda la información relevante que puedan arrojar las diferentes instituciones” para alertar sobre candidatos con posibles vínculos con el crimen organizado.

“Cada dependencia en su materia específica puede arrojar información que le permita al partido político tomar una determinación”, enfatizó.

Por último, aclaró que “la información con la que cuenten las instituciones (de seguridad), todas participan, y esa esa información no es que se envíe al INE, únicamente a partir de esa información se concluye si hay un riesgo razonable y esa es la información que reciben el INE y los partidos”.