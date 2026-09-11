Política

Suspensión de Visa ‘No Tiene que Ver con la Elección’, Dice Sheinbaum ante Candidaturas

En este proceso electoral, el INE puede alertar a los partidos políticos sobre aspirantes que tengan alguna carpeta de investigación por posibles delitos

Persona participa en simulacro de votación el 24 de julio 2026, para el proceso electoral 2026-2027.Persona participa en simulacro de votación el 24 de julio 2026, para el proceso electoral 2026-2027. Foto: Cuartoscuro

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INE implementa nueva Comisión de Verificación para elecciones 2026-2027. Sheinbaum asegura que la suspensión de visas no está ligada a delitos. Conoce más sobre este proceso electoral.

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