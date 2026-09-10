Perú se Incorpora al Escudo de las Américas de EUA Contra el Crimen Organizado

Perú se incorporará al 'Escudo de las Américas', una coalición multinacional de cooperación militar, de seguridad e inteligencia impulsada por el gobierno de Estados Unidos; así lo anunció la presidenta Keiko Fujimori.

La decisión fue dada a conocer tras una reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en su gira por distintos países de Sudamérica.

De acuerdo con Fujimori, la incorporación permitirá obtener información de manera más rápida y fortalecer la coordinación entre países frente a organizaciones criminales que operan sin reconocer fronteras.

La medida se sumará a las acciones impulsadas por el Gobierno peruano para reforzar la respuesta del Estado frente a la delincuencia y el crimen organizado.

Actualmente, el 'Escudo de las Américas' reúne principalmente a líderes de derecha de América Latina en una coalición impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Con el ingreso al mecanismo, Perú buscará fortalecer la coordinación internacional para enfrentar a organizaciones dedicadas al crimen organizado.