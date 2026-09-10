Política

Perú se Incorpora al Escudo de las Américas de EUA Contra el Crimen Organizado

La presidenta Keiko Fujimori anunció el ingreso del país al mecanismo tras reunirse con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

La presidenta Keiko Fujimori junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco RubioLa presidenta Keiko Fujimori en su reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: X @presidenciaperu

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Perú se une al 'Escudo de las Américas' para combatir el crimen organizado. Keiko Fujimori destaca la cooperación con EUA tras reunirse con Marco Rubio.

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