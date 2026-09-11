Tráfico vehicular

Metrobús CDMX Extiende Horario de Servicio por las Fiestas Patrias 2026

Algunas rutas tendrán salidas hasta la 1:00 de la madrugada; consulta aquí el horario de servicio extendido

Metrobús CDMXEn la Línea 3, la última salida será desde Pueblo Santa Cruz Atoyac con dirección a Tenayuca. Foto: N+

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Fiestas patrias en CDMX: Metrobús extiende horarios hasta la 1:00 am en líneas 1, 2, 5 y tramos de 3 y 7. Asegúrate de planificar tu regreso.

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