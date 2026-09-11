Metrobús CDMX Extiende Horario de Servicio por las Fiestas Patrias 2026

El Metrobús de la Ciudad de México extenderá su horario de servicio por motivo de las fiestas patrias, por lo que algunas rutas tendrán salidas hasta la 1:00 de la madrugada del miércoles 16.

El organismo informó a través de sus redes sociales que la ampliación del servicio, para el próximo martes 15 de septiembre, aplicará en las líneas 1, 2 y 5, además de tramos específicos de las líneas 3 y 7.

En la Línea 1, las últimas salidas serán a la 1:00 horas del 16 de septiembre, desde El Caminero con dirección a Indios Verdes.

Para la Línea 2, el horario extendido contempla el recorrido entre Tacubaya y Tepalcates, mientras que en la Línea 5 las últimas salidas serán entre Preparatoria 1 y Río de los Remedios.

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El próximo martes 15 de septiembre, Metrobús extiende su horario hasta la 1:00 a.m. del 16 de septiembre.



‼️Toma en cuenta que en las Líneas 3 y 7, las últimas salidas serán en las estaciones Pueblo Santa Cruz Atoyac, dirección Tenayuca y La Diana,… pic.twitter.com/GZB7RroLkI — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 10, 2026

En las líneas 3 y 7 habrá un esquema distinto para las últimas salidas.

En la Línea 3, la última salida será desde Pueblo Santa Cruz Atoyac con dirección a Tenayuca. Mientras que en la Línea 7, el último servicio saldrá desde La Diana con dirección a Indios Verdes.

El Metrobús recomendó a los usuarios tomar en cuenta estos horarios para sus traslados durante las celebraciones del 15 de septiembre.