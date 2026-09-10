Reporte de Carreteras Cerradas por Bloqueos o Accidentes: Evita estas Autopistas

Para que puedas elegir la mejor ruta y llegar a tiempo a tu destino, en N+ te presentamos los reportes de las principales carreteras de México, para que evites zonas afectadas por bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas.

La situación de las principales vialidades del país es monitoreada por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras, quienes diariamente emiten avisos preventivos para facilitar el trayecto de miles de automovilistas, tanto en autopistas como en carreteras.

Este jueves, las autoridades han reportado las siguientes afectaciones en carreteras:

Pasadas de las 11:00 horas, se restableció la circulación en el Libramiento Cuernavaca, km 90, dirección CDMX, luego de un accidente.

En la Autopista Entronque Cd. Cuauhtémoc-Osiris hay presencia de manifestantes, a la altura de la Plaza de Cobro Zacatecas, en ambos sentidos, pero sin cierre a la circulación, según el reporte de las 10:13 horas.

Cerca de las 8:00 horas, un motociclista murió atropellado en la Autopista México-Pachuca,a la altura del kilómetro 24+800, a unos metros de la caseta de cobro, en dirección a la CDMX, en el municipio de Tecámac, Estado de México.

En la Autopista Cuernavaca-Acapulco, se registró un accidente a las 7:20 horas, a la altura del km 157, dirección Acapulco.

En la Autopista México-Querétaro, se registró carga vehicular cerca de las 7:00 horas, en dirección a la CDMX, sin reporte de incidentes.

En la Autopista Isla-Acayucan, km 158, dirección Isla, hay reducción de carriles por atención de accidente reportado a las 5:52 horas.

A las 5:41 horas, se reportó cierre de circulación en la Autopista Querétaro-Irapuato, km 97, dirección Querétaro, por un choque por alcance múltiple entre tractocamión y vehículos particulares.

Cierre parcial de la circulación cerca del km 100+000, de la carretera Atlacomulco-Maravatio, a la altura del municipio de Atlacomulco, Estado de México, con dirección a Atlacomulco, por accidente vial reportado a 3:03 horas.

En Coahuila, cierre parcial de la circulación por accidente vial a las 3:00 horas, cerca del km 044+000 de la carretera Saltillo-Torreón, a inmediaciones de la localidad El Porvenir de Jalpa, con dirección a Torreón.

Con información de N+

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