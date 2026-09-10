Tráfico vehicular

Reporte de Carreteras Cerradas por Bloqueos o Accidentes: Evita estas Autopistas

Autoridades reportan varios accidentes en diferentes vialidades del país

Bloqueo en carretera México-TolucaBloqueo en carretera México-Toluca. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención, conductores: Conoce las carreteras cerradas hoy por accidentes y bloqueos. Mantente informado y elige la mejor ruta para llegar a tiempo a tu destino

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