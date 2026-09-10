El Papa León XIV Concede Año Jubilar Guadalupano por Aniversario de la Basílica en CDMX

El próximo 12 de octubre iniciará un Año Jubilar Guadalupano, el cual fue concedido por el Papa León XIV con motivo del 50 aniversario de la Dedicación de la Nueva Basílica de Santa María de Guadalupe y del traslado de la Sagrada Tilma de Juan Diego a su altar actual.

En un comunicado de la Arquidiócesis Primada de México, el arzobispo Carlos Aguiar Retes informó que ese día a las 12:00 horas oficiará una misa “para declarar el inicio de este tiempo de gracia jubilar”.

Un jubileo es un periodo de gracia y renovación espiritual que se celebra con el propósito de promover la fe, la caridad y el perdón, recordó la Iglesia católica a través de su semanario Desde la Fe.

“Es una ocasión especial en la que los fieles de todo el mundo tienen la oportunidad de renovar su compromiso espiritual y recibir indulgencias plenarias. Para ello, se invita a los creyentes a peregrinar, confesarse, participar en celebraciones litúrgicas y realizar obras de misericordia”, apuntó.

Los años jubilares ordinarios suelen celebrarse aproximadamente cada 25 años, pero también el Papa los concede de forma extraordinaria en casos como el presente.

“Con profunda alegría y gratitud, les anuncio que el Papa León XIV, a través de la Penitenciaría Apostólica, ha concedido un Año Jubilar Guadalupano”, dio a conocer Aguiar Retes.

Explicó que el motivo fue el aniversario del “traslado de la Sagrada Imagen de Nuestra Madre, sucedido el 12 de octubre de 1976”, así como de la Dedicación de la Nueva Basílica de Santa María de Guadalupe.

En el comunicado, el arzobispo invitó a las personas a estar pendientes de los diferentes eventos que se anunciarán en la Basílica con motivo del Jubileo.

La Arquidiócesis difundió la programación de los eventos y celebraciones de preparación e inicio del Jubileo, los días 11 y 12 de octubre.

El domingo 11 de octubre, a las 08:30 horas, se rezarán las Laudes solemnes y se celebrará la Misa capitular; a las 12:00 horas, tendrá lugar la misa dominical presidida por Aguiar Retes; a las 17:00 horas, se rezarán las Vísperas solemnes de la dedicación de la nueva Basílica de Guadalupe; y a las 18:00 horas, se llevará a cabo una convivencia sacerdotal en la Sacristía Mayor.

Mientras que el lunes 12 de octubre, a las 08:30 horas, se rezarán las Laudes solemnes y se celebrará la Misa capitular; a las 11:00 horas, se proyectará una remembranza en video de la dedicación de la nueva Basílica y del traslado de la Sagrada Imagen de Santa María de Guadalupe, dentro del recinto de la Basílica.

A las 12:00 horas, se celebrará la Misa de las Rosas y la apertura de la Puerta Santa, presidida por el cardenal Carlos Aguiar Retes; a las 14:00 horas, seguirá la convivencia sacerdotal en la Plaza Mariana.

A las 17:00 horas, se rezará el rosario arquidiocesano; a las 18:00 horas, se efectuará un concierto conmemorativo del 50º aniversario; y a las 19:00 horas, se rezará el Rosario del Amor Guadalupano, dentro del recinto de la Basílica.

SPB