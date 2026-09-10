Sociedad

El Papa León XIV Concede Año Jubilar Guadalupano por Aniversario de la Basílica en CDMX

La Arquidiócesis Primada de México anuncia eventos para celebrar el inicio del jubileo en octubre 2026

Peregrinos visitan la Basílica de Guadalupe en diciembre 2024. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPeregrinos visitan la Basílica de Guadalupe en diciembre 2024. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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