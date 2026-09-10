Accidentes

Tres Personas Muertas es el Saldo de un Accidente en el Libramiento Sur de Irapuato

Dos mujeres y un hombre perdieron la vida al ser víctimas de un choque entre varios vehículos a la altura del trébol en la salida a Salamanca

Tres Personas Muertas es el Saldo de un Accidente en el Libramiento Sur de Irapuato.Tres Personas Muertas es el Saldo de un Accidente en el Libramiento Sur de Irapuato. Foto: N+

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Los hechos provocaron que se cerrara el tráfico vehicular, por lo que cientos de automóviles se mantienen varados en la carretera esperando a que terminen las labores de las autoridades.

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