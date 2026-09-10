Tres Personas Muertas es el Saldo de un Accidente en el Libramiento Sur de Irapuato

Al menos tres automóviles se vieron involucrados en un accidente en el libramiento sur de Irapuato la mañana de este miércoles.

El suceso provocó que se formaran largas filas de vehículos, los cuales tienen más de 3 horas varados en la carretera que se dirige a Salamanca.

Fue a la altura de la zona conocida como el trébol donde se presentó el impacto entre una camioneta, un vehículo compacto y un camión de carga.

Paramédicos y personal de corporaciones de seguridad y rescate, se dirigieron al lugar después de múltiples llamadas de apoyo a la central de emergencias 911.

Al llegar al accidente, socorristas se dispusieron a brindar atención médica a las víctimas, pero solo una persona contaba con signos vitales, quien fue trasladada a un hospital.

Dos mujeres y un hombre, fueron las víctimas fatales del suceso, tras la confirmación de su muerte, se informó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Agentes estatales acudieron para hacer las diligencias pertinentes y darle apertura a una carpeta de investigación y esclarecer los hechos.

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Personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) fueron los encargados de hacer el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos y las identidades de las personas que fallecieron.