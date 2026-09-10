Aparece Otro Megasocavón en la Zona Metropolitana de Guadalajara; Mide 10 Metros

Se formó otro megasocavón en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ahora sobre la calle Ciprés, en la colonia Morelos. De acuerdo con vecinos, el problema comenzó con una fuga de agua.

El hundimiento, ubicado entre las calles Jilguero y Pichón, tiene aproximadamente 10 metros de largo, 4 metros de ancho y 1 metro de profundidad. La situación se agravó mientras una cuadrilla del SIAPA realizaba trabajos para reparar la fuga, pues las losas de concreto terminaron por ceder.

“Se inició con una fuga de agua que fue notoria hasta el día de ayer a mediodía, con fuga de agua por la banqueta y entre los postes. Pero empezó el problema con el socavón, comenzó a brotar agua”, explicó Consuelo Basulto, vecina afectada.

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Hasta el momento, no existe un tiempo estimado para concluir las reparaciones. Además, la afectación generó riesgo de que los postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se vinieran abajo, por lo que personal de la dependencia acudió al lugar para atender la situación.