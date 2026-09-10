Sociedad

Aparece Otro Megasocavón en la Zona Metropolitana de Guadalajara; Mide 10 Metros

Vecinos habían reportado una fuga de agua, sin embargo, no imaginaron que esto provocaría el hundimiento

Socavón en GuadalajaraEl hoyo no tiene fecha fija para su reparación. Foto: N+

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Un megasocavón de 10 metros sorprende a la colonia Morelos en Guadalajara. La fuga de agua se convirtió en un problema mayor.

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