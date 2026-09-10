Acusan a 5 Mexicanos de Sinaloa y Michoacán por Producción de Droga en Inglaterra

Cinco mexicanos fueron acusados ante un tribunal por su presunta relación con la producción de metanfetamina, tras una investigación de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés).

Los mexicanos fueron presentados este jueves ante el Tribunal de la Corona de Warwickshire, en el centro de Inglaterra. Están acusados de conspiración para producir metanfetamina, una droga de clase A.

Los detenidos fueron identificados como: Alejandro Ambriz Dimas, de 45 años y originario de Michoacán, así como Víctora Ramírez, de 47; Fausto Beltrán, de 33; Lioncio Moso Borja, de 37; y José Núñez Angolo, de 44, todos originarios de Culiacán, Sinaloa.

Cabe recordar que los acusados fueron capturados el pasado 13 de agosto, luego presentados e imputados ante el Tribunal de Magistrados de Coventry, donde se ordenó su ingreso en prisión preventiva.

Presuntamente, los mexicanos formaban parte de un grupo delictivo que fabricaba la droga en un laboratorio situado en una zona rural aislada, cerca de Furnace End, en Warwickshire.

Con información de N+