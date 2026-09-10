Internacional

Acusan a 5 Mexicanos de Sinaloa y Michoacán por Producción de Droga en Inglaterra

Los detenidos comparecen ante un tribunal de Warwickshire; están bajo la medida de prisión preventiva

Laboratorio situado en una zona rural aislada en WarwickshirLaboratorio donde presuntamente fabricaban metanfetamina los mexicanos. Foto: Agencia Nacional contra el Crimen

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Cinco mexicanos de Sinaloa y Michoacán enfrentan cargos en Inglaterra por producción de metanfetamina. Descubre más sobre este caso en el Tribunal de Warwickshire.

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