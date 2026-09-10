Cambio climático

Prevén Clima Extremo en Tamaulipas con Calor Intenso, Evento de 'Surada' y Lluvias

Las autoridades estatales emitieron un aviso meteorológico por sensaciones térmicas sofocantes entre 44 y 48 grados centígrados.

Prevén Clima Extremo en Tamaulipas con Calor Intenso, Evento de 'Surada' y LluviasPrevén Clima Extremo en Tamaulipas con Calor Intenso, Evento de 'Surada' y Lluvias. Foto: N+

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Tamaulipas enfrenta calor extremo con sensaciones de 44-48°C y vientos de 65 km/h. Aunque habrá lluvias aisladas, la prioridad es protegerse del sol y mantenerse hidratado.

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