Prevén Clima Extremo en Tamaulipas con Calor Intenso, Evento de 'Surada' y Lluvias

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Tamaulipas emitió un aviso meteorológico en el que prevé un ambiente predominantemente muy caluroso en la entidad, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar entre los 44 °C y 48 °C en diversas regiones del estado.

Las condiciones irán acompañadas de un evento de “surada”, el cual generará ráfagas de viento de entre 45 y 65 kilómetros por hora. Pese a las altas temperaturas, las autoridades contemplan el desarrollo de lluvias aisladas durante la jornada.

De acuerdo con el reporte oficial, las precipitaciones se registrarán por la mañana en la zona sur, mientras que durante la tarde y noche se concentrarán en la zona norte, así como en las áreas montañosas de la región Cañera, el Altiplano y el Centro de la entidad.

Ante este panorama, el organismo recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones por las rachas de viento.

Por otra parte, la Coordinación de Protección Civil de Tamaulipas informó que este 10 de septiembre se alcanza climatológicamente el punto máximo de la temporada de ciclones tropicales en el océano Atlántico, periodo que históricamente concentra la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos.

Sin embargo, la dependencia precisó que la presencia del fenómeno de El Niño ha generado condiciones atmosféricas poco favorables para la formación de perturbaciones en la cuenca del Golfo de México, por lo que no se prevé actividad tropical significativa en la región durante los próximos 5 a 7 días.