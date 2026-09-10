Homicidios

Localizan a un Hombre Muerto con Heridas de Arma Punzocortante en Puebla

Autoridades investigan el homicidio de un masculino ocurrido en un camino de terracería de la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla

Hombre es asesinado en San Andrés Azumiatla.Autoridades investigan homicidio de un hombre en San Andrés Azumiatla. Foto: N+ | Ilustrativa

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Hombre hallado sin vida en San Andrés Azumiatla, Puebla, con heridas de arma punzocortante. La Fiscalía investiga el posible homicidio.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+