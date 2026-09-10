Localizan a un Hombre Muerto con Heridas de Arma Punzocortante en Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla arribaron a la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla tras el reporte del hallazgo del cadáver de un hombre en inmediaciones de un camino de terracería.

Los policías municipales confirmaron el hallazgo y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) mientras que paramédicos corroboraron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo a las autoridades, el masculino contaba con heridas provocadas por un arma punzocortante por lo que el caso será investigado como un probable homicidio.

Los elementos de seguridad municipal y la Guardia Nacional acordonaron la zona para evitar la alteración de posibles indicios; posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla inició las diligencias y el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses conocido también como Servicio Médico Forense (Semefo).

Las autoridades investigan las circunstancias en las que el hombre perdió la vida, del cual, hasta el momento, no se ha informado sobre su identidad.

Se exhorta a la ciudadanía mantenerse alejada de la zona en la junta auxiliar de San Andrés Azumiatla hasta que peritos especializados terminen las diligencias correspondientes.

Esta muerte se suma a los hechos violentos que ha registrado la ciudad de Puebla recientemente, este 9 de septiembre el cadáver de un hombre fue localizado en una barranca de la colonia Ampliación Resurrección.

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Pobladores observaron un bulto del que salía una mano, por lo que llamaron al número de emergencias para notificar el hallazgo. Policías estatales y municipales acudieron a confirmar el reporte y, al llegar, informaron que estaba envuelto en cobijas y encostalado.

Minutos después arribó personal de búsqueda de personas para tratar de identificarlo mientras que la Fiscalía General del Estado fue la encargada de llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y posteriormente lo trasladaron al Servicio Médico Forense (Semefo)

Con información de N+

MCS