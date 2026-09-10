Seguridad

Investigan Muerte de Taxista Localizado en Zona Rural de Amatlán, Veracruz

El hallazgo del cuerpo ocurrió aproximadamente medio kilómetro después del punto donde quedó estacionado el automóvil de servicio público

Abandonan taxi en la localidad Torrecilla y horas después encuentran muerto al conductorAbandonan taxi en la localidad Torrecilla y horas después encuentran muerto al conductor. Foto: N+

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En Amatlán de los Reyes, Genaro Rosales Castillo fue encontrado sin vida, muy cerca de donde fue abandonado su taxi en Amatlán de los Reyes. Las autoridades investigan este caso

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