Investigan Muerte de Taxista Localizado en Zona Rural de Amatlán, Veracruz

Confirman que Genaro Rosales Castillo, conocido como “El Caracol” es el taxista que fue hallado sin vida aproximadamente a 500 metros donde horas antes fue abandonado el taxi que manejaba.

Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de quien también fue agente vial de Orizaba e Ixtaczoquitlán.

La zona de localización fue en los alrededores de la comunidad Río Seco, en el municipio de Amatlán de los Reyes, en la zona centro de la entidad veracruzana.

La unidad número económico 2167 del municipio de Orizaba fue encontraba en un camino de terracería de la localidad de Torrecilla, y permanecía abierta y con las llaves adentro.

De acuerdo con los primeros reportes, en el terreno fueron detectadas huellas que aparentemente correspondían al arrastre de una persona en dirección hacia el afluente.

Personal del fuerzas d orden y de la Fiscalía regional de justicia zona centro Córdoba, realizaron las diligencias correspondientes y el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales y la necropsia de rigor.

Las circunstancias en que fue encontrado el cuerpo de Genaro Rosales aún son investigadas por las autoridades correspondientes.