Seguridad

Aseguran Más de 8 Millones de Cigarros Apócrifos en Aduana de Lázaro Cárdenas

El cargamento proveniente de Hong Kong había sido declarado como cajas de papel para comida

Aseguran Más de 8 Millones de Cigarros Apócrifos en Aduana de Lázaro CárdenasFoto: Secretaría de Marina

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Autoridades mexicanas aseguran 8.7 millones de cigarros falsos en la aduana de Lázaro Cárdenas. El cargamento, declarado como papel para comida, provenía de Hong Kong.

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