Aseguran Más de 8 Millones de Cigarros Apócrifos en Aduana de Lázaro Cárdenas

Más de 8 millones de cigarros apócrifos fueron asegurados en la aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, luego de que autoridades detectaran un cargamento que había sido declarado como cajas de papel para comida.

La carga provenía de Hong Kong, China, y fue identificada mediante mecanismos de análisis de riesgo implementados en la aduana.

Durante una inspección, personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Secretaría de Marina (Semar) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana revisó el contenido de las cajas y encontró 8 millones 780 mil cigarros apócrifos.

La operación había sido detectada previamente mediante labores de inteligencia y seguimiento, debido a indicios sobre el posible ingreso de productos de tabaco ilícitos al país. De acuerdo con las autoridades, este tipo de mercancía buscaría ingresar al territorio nacional evitando el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras.

Foto: Secretaría de Marina

El hallazgo ocurrió como parte de las revisiones realizadas en la aduana de Lázaro Cárdenas, donde los agentes inspeccionaron el cargamento pese a que la documentación señalaba que se trataba de cajas de papel destinadas para comida.

Las autoridades señalaron que continuarán con las labores de revisión y vigilancia para detectar mercancías que pretendan ingresar al país de manera irregular y evitar el contrabando de productos.