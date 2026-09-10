Seguridad

Identifican a Pareja Hallada Muerta en Veracruz; Habían Salido por Comida

Los jóvenes fueron encontrados en un predio de la comunidad La Verónica en el municipio de Naranjos. Autoridades investigan el caso

Pareja muerta es identificada en Naranjos, VeracruzLos cuerpos de la joven pareja fueron hallados en un predio de La Verónica. Foto: Foto: N+ | Ilustrativa

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Pareja desaparecida en Veracruz es hallada sin vida con signos de violencia. Raúl y Casandra salieron por comida y nunca regresaron. Investigación en curso.

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