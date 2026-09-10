Identifican a Pareja Hallada Muerta en Veracruz; Habían Salido por Comida

Raúl de Jesús Olmos Florencia de 19 años, y Casandra Salinas Rodríguez de 21 años, fueron identificados como la pareja localizada muerta en un predio de la comunidad La Verónica, del municipio de Naranjos, al norte del estado de Veracruz.

Ambos eran pareja y tenían su domicilio en el municipio de Tamiahua. Sus familiares reportaron su desaparición a través de redes sociales; tres días después, sus cuerpos fueron localizados abandonados con huellas de violencia en la carretera Naranjos-Tamiahua.

Fueron sus padres quienes realizaron la identificación ante las autoridades ministeriales, luego de enterarse del hallazgo de dos cuerpos. Lo último que se supo de ambos fue que habían salido de su casa a buscar comida.

Por estos hechos se integró la carpeta de investigación NAR/DII/F2/368/2026 por homicidio doloso. Raúl fue sepultado en Tamiahua y Casandra en Tuxpan.

Las investigaciones para esclarecer este caso continúan, por lo que aún no hay registro de personas detenidas.