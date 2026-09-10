La fiscal de Puebla Idamis Pastor confirmó que continúan las investigaciones por la desaparición de Dastan Chavarría Martínez, niño de dos años, extraído por dos hombres en Coronango y posteriormente localizado sano y salvo en Tlaxcala.
Informó que los padres tienen programada una audiencia relacionada con la patria potestad del menor, dato que forma parte de las indagatorias.
Finalmente, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que existe una investigación abierta para conocer qué ocurrió realmente y determinar posibles responsabilidades.
Cabe recordar que fue el pasado 8 de septiembre que fue captado el momento en que dos sujetos con rostro cubierto, arrebataron de los brazos de la madre, al menor de edad.
Con información de N+
JAPR