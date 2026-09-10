Desaparecidos

Citan a Audiencia a Padres de Dastan, el Niño que Fue Llevado a la Fuerza en un Auto

Existe una investigación abierta para conocer qué ocurrió realmente y determinar posibles responsabilidades

El menor estuvo desaparecido durante varias horas.El menor estuvo desaparecido durante varias horas. Foto: Comisión de Búsqueda

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¿Qué pasó con Dastan, el niño llevado a la fuerza en Coronango? La Fiscalía de Puebla investiga y los padres enfrentan una audiencia.

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