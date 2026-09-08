Reconocen con 20 Mil Pesos a Trabajador que Salvó a Niña de Ser Atropellada en Puebla

Luego de viralizarse el video del momento exacto en el que el trabajador Luis Enrique Cruz salvó a una niña de ser atropellada en la ciudad de Puebla, la empresa donde labora lo recompensó con 20 mil pesos por su actuar.

El incidente ocurrió en la calle 11 Sur, cuando una menor salió corriendo de un establecimiento directo a la cinta asfáltica en donde varios vehículos circulaban a una velocidad relativamente alta.

A pesar de que sus familiares iban tras ella no lograron detenerla, pero Luis Enrique no dudo ni un segundo para poder evitar el atropello. En ese momento el trabajador corrió hasta alcanzarla y la quitó del camino antes de que uno de los vehículos la arrollara.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Comerciante Salva a Niña de Tres Años de Ser Atropellada en la 11 Sur de Puebla

El Super El Rey del Ahorro, lugar donde Luis Enrique Cruz labora como gerente, reconoció su valentía y su oportuna acción a través de redes sociales, además, le dio un incentivo de 20 mil pesos como parte de un reconocimiento por su acto heroico.

De acuerdo a la publicación, aunque muchas personas consideran que el trabajador solamente estuvo en el momento y lugar correcto, ellos consideran que no solo fue eso, fue estar atento y reaccionar cuando el hecho estaba a segundos de convertirse en una tragedia.

Además, reconocieron que su trabajador siempre demuestra que es alguien que está pendiente de cualquier suceso, y eso no solo lo ha demostrado trabajando, sino también como persona, esto agregaron: "Como grupo, hoy no sólo nos sentimos afortunados de tener a un extraordinario gerente entre nosotros. Nos sentimos afortunados de compartir este espacio con una extraordinaria persona".

El Super El Rey del Ahorro mencionó que siempre reconocerá a una buena persona cuando tenga el valor de hacer el bien, aunque tal vez ninguna placa, reconocimiento o premio pueda estar a la altura de la vida que salvó.

Luis Enrique Cruz agradeció la bonificación que se le otorgó por su buena acción y recalcó que la lealtad a la empresa se vuelve más fuerte por reconocer su hazaña.

Con información de N+

MCS