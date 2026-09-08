Accidentes

Reconocen con 20 Mil Pesos a Trabajador que Salvó a Niña de Ser Atropellada en Puebla

Luis Enrique Cruz fue gratificado en su lugar de trabajo por su acto heroico tras los hechos ocurridos en la calle 11 Sur

Trabajador recibe gratificación por salvar a una niña de ser atropellada en Puebla.Trabajador recibe gratificación por salvar a una niña en Puebla. Foto: Super El Rey del Ahorro

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El acto heroico de Luis Enrique Cruz en Puebla, quien salvó a una niña de ser atropellada, fue recompensado con 20 mil pesos.

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