Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Expareja con un Cable en Hermosillo

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal en distintos hechos registrados en Hermosillo, luego de ser señalados por sus exparejas de agredirlas con un cable eléctrico y un martillo.



En las calles San Pedro Mezquital y Lampotillo, del fraccionamiento Urbi Villa del Cedro, al norte de la ciudad, una mujer de 31 años solicitó la intervención de los agentes y señaló a su expareja, Luis Manuel “N”, de 41 años, de haberla golpeado en varias ocasiones con un cable eléctrico en diferentes partes del cuerpo.



En otro hecho, registrado en la zona rural poniente, elementos municipales detuvieron a Cruz “N”, de 42 años, después de que su exesposa denunciara haber sido amenazada con un martillo.



La mujer de 41 años relató que el hombre golpeó con la herramienta la puerta principal de la vivienda, mientras le advertía que la atacaría con ese mismo objeto.



El detenido fue asegurado en las calles San Juan Copala, entre Ramón Corral y Trinidad Sánchez Leyva, de la colonia Trinidad Sánchez Leyva, en el poblado Miguel Alemán.