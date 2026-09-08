Seguridad

Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Expareja con un Cable en Hermosillo

La víctima señaló al hombre de haberla golpeado en varias ocasiones en diferentes parte del cuerpo en una vivienda en el Fraccionamiento Urbi Villa del Cedro

Sujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Expareja con un Cable en HermosilloSujeto Detenido por Presuntamente Agredir a Expareja con un Cable en Hermosillo. Foto: Archivo N+

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