Seguridad

Estudiante de CBTIS es Sorprendido con una Réplica de Arma en Hermosillo

Agentes municipales interceptaron al adolescente y le localizaron el artefacto dentro de su mochila en las inmediaciones de la preparatoria ubicada al norte de la ciudad

Estudiante de CBTIS es Sorprendido con una Réplica de Arma en HermosilloEstudiante de CBTIS es Sorprendido con una Réplica de Arma en Hermosillo. Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+