Estudiante de CBTIS es Sorprendido con una Réplica de Arma en Hermosillo

Un adolescente de 16 años de edad fue sorprendido por elementos de la Policía Municipal, cuando llevaba una réplica de arma de fuego oculta dentro de una mochila, en las inmediaciones del Cbtis 11, al norte de la ciudad de Hermosillo.



El hecho ocurrió alrededor de las 14:40 horas del lunes, en el cruce del bulevar Morelos y la calle Alfredo Eguiarte, en la colonia Cuartel XV, donde los agentes municipales interceptaron al adolescente y, durante la revisión, localizaron la réplica en el interior de la mochila.



El arma hechiza, tipo escuadra con cargador, fue asegurada y turnada a la autoridad correspondiente, mientras que los policías dieron aviso a los padres del menor para informarles sobre lo ocurrido.



El adolescente quedó a disposición del Ministerio Público especializado en Justicia para Adolescentes, autoridad que determinará lo conducente por la posesión de la réplica de arma de fuego.