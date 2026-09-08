Tres Días de Fuertes Lluvias en la CDMX; Este es el Pronóstico

La Ciudad de México tendrá al menos tres días con presencia de lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ante estas condiciones, se recomienda a la población salir con paraguas y tomar precauciones, especialmente ante posibles encharcamientos que podrían afectar la circulación vehicular.

Para el miércoles 9 de septiembre se prevé una mañana con temperaturas de entre 13 y 15 grados. Durante la tarde, el termómetro alcanzará de 24 a 26 grados y habrá una probabilidad de lluvia del 80 por ciento.

Las precipitaciones podrían continuar durante la noche, cuando se esperan temperaturas de entre 15 y 17 grados.

El jueves continuará el ambiente fresco durante las primeras horas del día, con temperaturas de 13 a 15 grados. Por la tarde se pronostican lluvias y temperaturas de entre 24 y 26 grados, además de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Durante la noche, las precipitaciones podrían extenderse, mientras que el termómetro descenderá a valores de entre 16 y 18 grados. También se esperan vientos de aproximadamente 15 kilómetros por hora.

Para el viernes, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado durante la mañana y temperaturas de entre 13 y 15 grados. Sin embargo, por la tarde volverían las lluvias, con temperaturas de 24 a 26 grados y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

Por la noche, el ambiente será fresco, con temperaturas de entre 15 y 17 grados, mientras que las lluvias podrían continuar en algunas zonas de la capital.

Ante el pronóstico, las autoridades recomiendan mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y considerar posibles afectaciones en vialidades durante los periodos de lluvia.