Tres Días de Fuertes Lluvias en la CDMX; Este es el Pronóstico
Se recomienda a la población salir con paraguas y tomar precauciones
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La Ciudad de México tendrá al menos tres días con presencia de lluvias, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Ante estas condiciones, se recomienda a la población salir con paraguas y tomar precauciones, especialmente ante posibles encharcamientos que podrían afectar la circulación vehicular.
Para el miércoles 9 de septiembre se prevé una mañana con temperaturas de entre 13 y 15 grados. Durante la tarde, el termómetro alcanzará de 24 a 26 grados y habrá una probabilidad de lluvia del 80 por ciento.
Las precipitaciones podrían continuar durante la noche, cuando se esperan temperaturas de entre 15 y 17 grados.
El jueves continuará el ambiente fresco durante las primeras horas del día, con temperaturas de 13 a 15 grados. Por la tarde se pronostican lluvias y temperaturas de entre 24 y 26 grados, además de rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
Durante la noche, las precipitaciones podrían extenderse, mientras que el termómetro descenderá a valores de entre 16 y 18 grados. También se esperan vientos de aproximadamente 15 kilómetros por hora.
Para el viernes, el pronóstico indica cielo parcialmente nublado durante la mañana y temperaturas de entre 13 y 15 grados. Sin embargo, por la tarde volverían las lluvias, con temperaturas de 24 a 26 grados y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.
Por la noche, el ambiente será fresco, con temperaturas de entre 15 y 17 grados, mientras que las lluvias podrían continuar en algunas zonas de la capital.
Ante el pronóstico, las autoridades recomiendan mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y considerar posibles afectaciones en vialidades durante los periodos de lluvia.