Pronóstico del tiempo

Tres Días de Fuertes Lluvias en la CDMX; Este es el Pronóstico

Se recomienda a la población salir con paraguas y tomar precauciones

Lluvias en la CDMX. Foto: CuartoscuroLluvias en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

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