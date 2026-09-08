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Aviso por Dos Posibles Ciclones Cerca de México: Conagua Informa Ubicación y Trayectoria

Se prevén lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en varios estados del país

Afectación por tormenta tropical en GuerreroAfectación por tormenta tropical en Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¡Atención! Dos zonas en el Pacífico podrían convertirse en ciclones. Lluvias fuertes y vientos en Baja California, Sonora y más. Descubre cómo afectará a tu región.

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