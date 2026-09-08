Aviso por Dos Posibles Ciclones Cerca de México: Conagua Informa Ubicación y Trayectoria

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que mantiene vigilancia en dos zonas que pueden desarrollar ciclones tropicales en el Océano Pacífico.

Además, para este martes, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica sobre el noroeste de la República Mexicana provocarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento en: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Mientras que una circulación ciclónica y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera al interior del país, además de la onda tropical número 37 que se desplazará sobre el sureste mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en: Guanajuato (sur y sureste), así como chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el occidente, centro, noreste, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Cabe destacar que los nombres para los siguientes ciclones de la temporada en el Pacífico son: Norbert, Odalys, Polo, Rachel, Simon, Trudy, Vance, Winnie, Xavier, Yolanda, Zeke.

La Conagua detalló que una zona de baja presión al sureste de las costas de Colima incrementa a 20% su posibilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y a 70% en 7 días. Se localiza a 900 km al suroeste de Manzanillo, Colima, y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Adicionalmente, se prevé la formación de una zona de baja presión al sur de la península de Baja California. Presenta 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.

Con información de N+