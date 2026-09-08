Chávez vs Chávez: Día y Hora del Estreno de la Serie de Julio César Chávez en ViX
El legendario boxeador Julio César Chávez contará su verdadera historia en el documental original de ViX producido por N+ Docs
El legendario boxeador Julio César Chávez contará su verdadera historia en el documental original de ViX producido por N+ Docs
Esta semana llega hasta tu pantalla la serie documental "Chávez vs Chávez", la cual da cuenta con testimonios de viva voz y desde una perspectiva íntima la principal batalla del mayor boxeador mexicano: contra sí mismo.
El documental original de ViX producido por N+ Docs retrata el ascenso, cima, caída y resurrección del deportista mexicano más sobresaliente de todos los tiempos a partir de su propio testimonio íntimo. A propósito de su lanzamiento estelar, a continuación te decimos cuándo sale, a qué hora y cómo ver esta serie documental.
La serie consta de cinco episodios en los que se repasa la emblemática carrera del legendario boxeador, quien detrás de sus puños y quijada de acero, escondía un lado vulnerable, adicto a su propio mito. Esta es la sinopsis:
"Julio César Chávez fue más que un boxeador invicto durante más de una década. Es un símbolo viviente del México contemporáneo, un hombre que convertía cada una de sus peleas de campeonato en una fiesta y goce nacional. No solo se volvió el deportista mexicano más sobresaliente de todos los tiempos. Su leyenda y arraigo popular están a la altura de ídolos como Pedro Infante, Juan Gabriel o El Santo.
"Pero detrás del ídolo de puños duros y quijada de acero, vivía un hombre roto, vulnerable, adicto a su propio mito. Chávez vs. Chávez es una serie documental de cinco episodios que reconstruye, a través de un relato confesional de los múltiples Julio César Chávez, el combate más feroz del ídolo, el mismo de cualquier persona común: la pelea contra sí mismo".
El primer episodio de la serie documental de Julio César Chávez se estrenará este jueves 10 de septiembre de 2026 al terminar el noticiero En Punto, que se transmite por Las Estrellas a partir de las 22:30 horas.
Chávez vs. Chávez | La verdadera historia de Julio César Chávez, contada por él mismo. | El primer capítulo se transmitirá este jueves 10 de septiembre, al terminar #EnPunto, por @LasEstrellas. Después, estará disponible completa en @VIX | Una serie documental original de ViX,… pic.twitter.com/lZpkzDXnum— NMás (@nmas) September 8, 2026
En este contexto, el capítulo 1 de la producción de N+ Docs podrá disfrutarse totalmente gratis por TV abierta una vez que termine el espacio informativo conducido por Enrique Acevedo, aproximadamente a las 23:30 horas.
Al finalizar el primer episodio del documental, todos los episodios de Chávez vs. Chávez estarán disponibles en ViX para que conozcas a fondo la historia de un deportista de élite que, pese a su grandeza, enfrenta las mismas batallas humanas que cualquiera.