Chávez vs Chávez: Día y Hora del Estreno de la Serie de Julio César Chávez en ViX

Esta semana llega hasta tu pantalla la serie documental "Chávez vs Chávez", la cual da cuenta con testimonios de viva voz y desde una perspectiva íntima la principal batalla del mayor boxeador mexicano: contra sí mismo.

El documental original de ViX producido por N+ Docs retrata el ascenso, cima, caída y resurrección del deportista mexicano más sobresaliente de todos los tiempos a partir de su propio testimonio íntimo. A propósito de su lanzamiento estelar, a continuación te decimos cuándo sale, a qué hora y cómo ver esta serie documental.