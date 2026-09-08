Deportes

Chávez vs Chávez: Día y Hora del Estreno de la Serie de Julio César Chávez en ViX

El legendario boxeador Julio César Chávez contará su verdadera historia en el documental original de ViX producido por N+ Docs

Conoce qué día y a qué hora se estrena la serie de Julio César ChávezLa serie "Chávez vs. Chávez" se estrena en septiembre 2026. Foto: ViX y N+ Docs
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+