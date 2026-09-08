México Cae Ante Polonia; Está al Borde de la Eliminación en el Mundial Femenil Sub-20

Segundo partido de la fase de grupos en el Mundial Femenil Sub-20 para la Selección Mexicana que, tras este compromiso, ha quedado al borde de la eliminación. El equipo nacional se midió a Polonia en el Estadio Arena Katowice, casa del cuadro polaco que aprovechó la localía para derrotar al equipo mexicano por marcador de 2 goles a 1.

México se adelantó muy temprano en el encuentro gracias a un autogol de Martyna Bartczak, quien apenas al minuto 5 puso en ventaja a la escuadra visitante. Sin embargo, las polacas reaccionaron rápido y apenas cuatro minutos más tarde lograron el tanto del empate por conducto de Oliwia Zwiazek. Con ese 1-1 parcial se fueron al descanso, pero en la segunda mitad la escuadra de Polonia fue superior y logró darle la vuelta al partido.

Y es que al minuto 76 se marcó penal en favor de Polonia, mismo que Zuzanna Witek se encargó de convertir en el 2-1 definitivo. Con este resultado, Polonia amarró su boleto a los octavos de final del Mundial Femenil Sub-20, pero México está prácticamente al borde de la eliminación.

Recordemos que en este torneo avanzan los primeros dos lugares de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros lugares. De momento y tras dos partidos jugados, México se ubica en tercer lugar del Grupo A. En su tercer y último encuentro de la fase de grupos, la escuadra nacional se medirá ante Argentina, selección a la que deberá derrotar si quiere seguir con vida en el torneo.

México tiene solamente un punto, mientras que Argentina tiene 3. En caso de que México gane, llegará a 4 unidades y se clasificaría a octavos de final del Mundial Femenil Sub-20 como segunda de su grupo. Si pierde, tendría que esperar una combinación de resultados para ser uno de los mejores terceros lugares, mismo caso que si llegase a empatar.

El partido entre México y Argentina por el boleto a los octavos de final se disputará este viernes 11 de septiembre.