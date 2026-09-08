Deportes

México Cae Ante Polonia; Está al Borde de la Eliminación en el Mundial Femenil Sub-20

El conjunto mexicano deberá vencer a Argentina en la tercera jornada de la fase de grupos para avanzar a octavos de final

Jugadoras de la selección mexicana femenil sub-20Foto: X (@Miseleccionfem)
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