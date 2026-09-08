Vales de Uniformes, Útiles y Zapatos: Así Canjeas Apoyo para Padres de Familia SEPH
Conoce qué debes llevar a la entrega de los apoyos de uniformes, útiles escolares y zapatos en las escuelas públicas de la SEPH
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Conoce qué debes llevar a la entrega de los apoyos de uniformes, útiles escolares y zapatos en las escuelas públicas de la SEPH
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La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) está realizando la entrega de apoyos a los padres de familia, y acá te explicamos cómo canjear los vales de uniformes, útiles escolares y zapatos del programa Altagracia Mercado.
Con el objetivo de aminorar el gasto de los papás, mamás y tutores por el regreso a clases 2026, la SEPH lanzó el apoyo para los estudiantes de educación básica, y aquellos que hicieron su registro han comenzado a recibir la ayuda.
Los vales de útiles, uniformes escolares y zapatos gratis ya pueden descargarse en el SIP, que es el Sistema de Padres de Familia de la SEPH, en este enlace: https://padresdefamilia.seph.gob.mx/
Ahí, los papás, mamás o tutores deben ingresar con su CURP y contraseña para descargar e imprimir los documentos con los que se otorgarán los apoyos del programa Altagracia Mercado.
Estos vales de canje los deberás de presentar en la escuela de tu hijo o hijos en las fechas que te indique las autoridades educativas del plantel para recibir los uniformes, útiles escolares y zapatos.
Es importante señalar que la entrega de los artículos puede realizarse de forma separada, por lo que se recomienda a los padres de familia estar pendientes de la información que les brinde su primaria y secundaria.
En caso de tener dudas o problemas con la descarga de los vales de uniformes, útiles escolares y zapatos, los papás, mamás o tutores pueden comunicarse con el chatbot de WhatsApp SEPH en el número: 771 175 6152.
PPP