Programas sociales

Vales de Uniformes, Útiles y Zapatos: Así Canjeas Apoyo para Padres de Familia SEPH

Conoce qué debes llevar a la entrega de los apoyos de uniformes, útiles escolares y zapatos en las escuelas públicas de la SEPH

Checa Cómo Canjear los Vales de Uniformes, Útiles y Zapatos Padres de FamiliaLa SEPH otorga vales de uniformes y útiles escolares por el programa Altagracia Mercado. Foto: SEPH

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Vales de Uniformes, Útiles Escolares y Zapatos: Así Canjeas Apoyo para Padres de Familia SEPH 2026