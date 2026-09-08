Vales de Uniformes, Útiles y Zapatos: Así Canjeas Apoyo para Padres de Familia SEPH

La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) está realizando la entrega de apoyos a los padres de familia, y acá te explicamos cómo canjear los vales de uniformes, útiles escolares y zapatos del programa Altagracia Mercado.

Con el objetivo de aminorar el gasto de los papás, mamás y tutores por el regreso a clases 2026, la SEPH lanzó el apoyo para los estudiantes de educación básica, y aquellos que hicieron su registro han comenzado a recibir la ayuda.