Hombre de 51 Años es Lesionado a Balazos en Hermosillo, Sonora

Un ataque armado registrado la noche del lunes, al norponiente de Hermosillo, dejó a un hombre de 51 años lesionado de gravedad, al ser agredido a balazos por un sujeto que viajaba en un automóvil sedán, de color blanco.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:10 horas, en el cruce de las calles Carlos Balderrama y cerrada Gardenia, en la colonia Floresta, lugar donde se reportó a una persona lesionada por proyectiles de arma de fuego.



El afectado fue identificado como Gabriel Omar “N”, de 51 años, de oficio albañil. De acuerdo con el reporte oficial, el agresor se aproximó a bordo del vehículo y desde ahí realizó el ataque, para luego retirarse del sitio.



Tras la agresión, el hombre fue auxiliado para recibir atención médica. Las autoridades tomaron conocimiento del caso y comenzaron con las indagatorias para tratar de establecer cómo ocurrió el ataque y dar con el responsable.



Hasta el momento no se reportan personas detenidas por estos hechos, mientras, las autoridades continúan con las investigaciones para identificar al responsable y determinar el móvil de la agresión.



En el mismo sitio se encuentra un domicilio señalado por vecinos como presunto punto de venta de narcóticos y ya se han presentado varias agresiones, donde ya han perdido la vida por lo menos tres personas y otra más lesionada en hechos anteriores.