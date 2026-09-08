Seguridad

Hombre de 51 Años es Lesionado a Balazos en Hermosillo, Sonora

El ataque armado se registró la noche del lunes en la colonia Floresta, al norponiente de la ciudad

Hombre de 51 Años es Lesionado a Balazos en Hermosillo, SonoraHombre de 51 Años es Lesionado a Balazos en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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