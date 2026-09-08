Sociedad

Mecánico Muere y Cuatro Personas Resultan Lesionadas Tras Atropellamiento en Tijuana

Una camioneta se deslizó en reversa mientras recibía servicio y recorrió cerca de 80 metros hasta impactar una unidad de transporte

Mecánico Muere y Cuatro Personas Resultan Lesionadas Tras Accidente en TijuanaMecánico Muere y Cuatro Personas Resultan Lesionadas Tras Accidente en Tijuana | Foto: N+

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