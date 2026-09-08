Mecánico Muere y Cuatro Personas Resultan Lesionadas Tras Atropellamiento en Tijuana

Un mecánico perdió la vida y cuatro personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta se deslizara en reversa mientras recibía servicio mecánico en la colonia Las Cumbres, en Tijuana.

El accidente ocurrió la mañana de este lunes 8 de septiembre, al rededor de las 09:13 horas, sobre el cruce de las calles Monte Cervino y Monte Mercenario.

De acuerdo con el reporte de la Unidad Especializada en Hechos de Tránsito, César Iván, de 31 años, realizaba trabajos mecánicos a una camioneta Jeep Grand Cherokee modelo 2016, la cual se encontraba estacionada sobre una pendiente descendente y sostenida con un gato hidráulico.

Presuntamente, el vehículo se deslizó en reversa mientras el mecánico permanecía en la parte inferior, quedando enganchado y siendo arrastrado durante el recorrido.

La camioneta impactó primero contra una Ford Ranger que se encontraba estacionada y posteriormente recorrió aproximadamente 80 metros en descenso hasta llegar a una base de taxis, donde chocó contra una unidad Nissan Urvan.

Tras el impacto, la unidad de transporte fue proyectada y atropelló al checador de la base de taxis, identificado como Eliseo, quien resultó con lesiones de consideración y una fractura en la extremidad inferior izquierda. Fue trasladado al Hospital General.

Además, tres pasajeras de la Nissan Urvan, identificadas como Tania Paola, Dulce Yazmín y Any Rubí, resultaron con lesiones leves.

En el lugar, autoridades localizaron al mecánico debajo de la camioneta Jeep, donde fue declarado sin vida.

Las autoridades correspondientes quedaron a cargo de las investigaciones para determinar las circunstancias del accidente.

Información Perla Velázquez

APG