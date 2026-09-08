Desaparecidos

Niño de Dos Años Fue Privado de la Libertad en Calles de Coronango, Puebla

El pequeño fue sustraído de los brazos de su madre mientras caminaban por la zona de Misiones de San Francisco en San Francisco Ocotlán.

Niño Dastan Chavarría Martínez Privado de la Libertad Misiones de San Francisco Coronango PueblaPrivan de la Libertad a Niño de Dos Años en Coronango, Puebla. Foto: Facebook Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango

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Urgente: Dastan Chavarría, de 2 años, fue privado de su libertad en Coronango. La comunidad está en alerta. Si sabes algo, contacta a las autoridades de inmediato.

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