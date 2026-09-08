Niño de Dos Años Fue Privado de la Libertad en Calles de Coronango, Puebla

Un niño de dos años de edad, identificado como Dastan Chavarría Martínez, fue sustraído de los brazos de su madre, Estefany Martínez Rodríguez, mientras se encontraban en el municipio poblano de Coronango.

La mujer y su hijo caminaban por calles del polígono habitacional Misiones de San Francisco, perteneciente a la junta auxiliar San Francisco Ocotlán al momento de la privación de libertad.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, este martes 8 de septiembre aproximadamente a las 11:15 horas un vehículo color gris sin placas se orilló junto a ellos, descendieron dos sujetos encapuchados y subieron al menor intentando hacer lo mismo con la madre.

En la grabación se observa que tras un forcejeo la mujer fue tirada a un costado del automóvil, y en un intento por recuperar sin éxito al pequeño se colgó de la unidad siendo arrastrada por varios metros.

Tras estos sucesos, fue reportada la desaparición de Dastan Chavarría Martínez a la Comisaría de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Coronango, quien publicó la foto del niño para solicitar apoyo para su localización.

Las autoridades municipales piden a la ciudadanía que en caso de tener información del paradero del menor de edad, se debe reportar a los números de emergencias 22-25-11-12-13 y 22-25-11-13-08.

Con información de N+

GMAZ