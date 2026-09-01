Desaparecidos

Vinculan a Proceso a Ocho Personas por Desaparición de Trabajadores de CFE en Puebla

El 26 de junio, Marco Antonio y Adolfo salieron a realizar mantenimientos eléctricos en la zona de la autopista México-Tuxpan.

Las víctimas reparaban un vehículo sobre la carretera Tulancingo-Huauchinango.Las víctimas reparaban un vehículo sobre la carretera Tulancingo-Huauchinango. Foto: FGR México

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La camioneta en la que salieron a trabajar ese día fue hallada en Hidalgo; ocho presuntos responsables fueron vinculados a proceso.

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