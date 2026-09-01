Ocho personas fueron vinculadas a proceso por la presunta responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en contra de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de nombre Adolfo López Saldaña y Marco Antonio Sarmiento García, quienes desaparecieron hace unos meses.

La camioneta en las que laboraban fue localizadas en la comunidad de La Mesa, perteneciente al municipio de Acaxochitlán, Hidalgo.

De acuerdo con la investigación, en junio de este año, se reportó su desaparición mientras reparaban un vehículo sobre la carretera Tulancingo-Huauchinango.

Trabajos de inteligencia permitieron a la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada cumplimentar cateos en cinco inmuebles.

En las diligencias fueron capturados Anaid ‘N’, Xóchitl ‘N’, Luis ‘N’, Carlos ‘N’, Moisés ‘N’, Jesús ‘N’, Valeria ‘N’ y Litzi ‘N’, quienes quedaron sujetos a proceso penal, luego de comprobarse que estarían relacionados con la desaparición de los dos hombres.

Desde el 26 de junio, Marco Antonio Sarmiento García de 60 años de edad y Adolfo López Saldaña de 40 años, ambos originarios de Huauchinango, salieron a realizar mantenimientos eléctricos en la zona de la autopista México-Tuxpan, límites con el estado de Hidalgo.

La autoridad federal recordó que a los implicados se les presume inocentes en tanto no se emita una sentencia condenatoria en su contra.

Con información de N+

JAPR