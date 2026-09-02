Astronomía

Los Eventos Astronómicos que Se Verán en México de Septiembre a Diciembre: Fechas

El último cuatrimestre del 2026 deleitará a los amantes del cosmos y dará oportunidad a los científicos de reforzar la observación informada

Lluvia de Estrellas Perseidas: Un meteoro cruza el cielo nocturno entre las estrellas durante la lluvia anual de las Perseidas.Un meteoro cruza el cielo nocturno entre las estrellas durante la lluvia anual de las Perseidas. Foto: Reuters.

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