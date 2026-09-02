Los Eventos Astronómicos que Se Verán en México de Septiembre a Diciembre: Fechas

Tras los eclipses de Sol y Luna que maravillaron a millones de personas alrededor del mundo, la curiosidad por los eventos cósmicos sólo ha ido en aumento, y en N+ te adelantamos qué esperar de la agenda astronómica para lo que resta del 2026.

Este tipo de fenómenos son una excelente oportunidad para observar el firmamento y aprender sobre los procesos físicos que gobiernan el cosmos. La buena noticia es que muchos de ellos serán visibles desde México.

En una nota previa te adelantamos qué eventos astronómicos podrás disfrutar durante septiembre 2026, y vale la pena qué conozcas cuáles son los imperdibles para lo que resta del año.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Luna de Sangre Cautiva a Fotógrafos Durante Eclipse Lunar Parcial en CDMX

De acuerdo con la Guía Astronómica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), hay 8 fenómenos astronómicos que sí serán visibles desde México entre septiembre a diciembre:

22 de septiembre - Equinoccio de Otoño.

25 de septiembre - Neptuno en Oposición: Aunque no será visible a simple vista debido a su baja luminosidad, sí podrá observarse en México a través de un telescopio.

4 de octubre - Saturno en oposición: Tampoco será visible a simple vista, pero con ayuda de un telescopio podrá apreciarse incluso su sistema de anillos.

17 de noviembre - Lluvia de Meteoros Leónidas: Se prevé una noche llena de destellos rápidos y brillantes en el cielo (aunque su actividad puede variar de un año a otro).

24 de Noviembre - Superluna de Noviembre.

14 de Diciembre - Lluvia de Meteoros Gemínidas: será en esta fecha cuando la lluvia -considerada una de las más constantes e intensas del año- alcance su punto máximo.

21 de Diciembre - Solsticio de Invierno: Día más corto del año.

24 de Diciembre: Última Superluna del Año.

Al respecto, el Museo de las Ciencias de la UNAM (UNIVERSUM) compartió los eventos astronómicos que tendrán lugar en septiembre de 2026, aunque es posible que algunos de ellos no se aprecien desde territorio mexicano.

Así el 3 de septiembre 2026 habrá un acercamiento de Luna y M45 (Las Pléyades), mientras que el día 6 se prevé una conjunción de la Luna y Marte, y el martes 8 se observe una conjunción de la Luna con Júpiter.

Además, para el miércoles 9 se prevé una lluvia de meteoros Perseidas. Mientras que el 20 de septiembre Saturno estará bien ubicado para su observación.

Además, debes saber que aún restan cuatro Lunas Llenas por observar para el último cuatrimestre del año, y en una nota previa ya te dimos a conocer qué nombre recibirán cada una de ellas de acuerdo con las antiguas tribus norteamericanas.

Sólo con confirmar, la Luna Llena de septiembre llegará el 26 del mes, al igual que la de octubre. En tanto que en noviembre se registrará el día 24 y en Diciembre entre el 23 y 24, justo para Nochebuena.

SARR