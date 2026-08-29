El Mejor Día para Mirar a Venus: Estos Son los Eventos Astronómicos de Septiembre del 2026

Ha pasado un mes intenso para los aficionados a la astronomía. Con los dos últimos eclipses del 2026 a nuestras espaldas, pareciera que ya no habrá goces en el cielo, pero septiembre estará lleno de sorpresas y eventos astronómicos imperdibles.

6 de septiembre: la Luna y Marte, en conjunción

El planeta rojo se ubicará junto al satélite en cuarto menguante. Este será un día de mucho aprendizaje para los aficionados, pues ambos objetos estarán sobre la constelación de Géminis.

Será la madrugada perfecta para observar a Cástor y Pólux, la estrellas más brillantes de la constelación y que representan a los gemelos también conocidos como los Dioscuros.

Marte y venus estarán en conjunción. Foto: Reuters

8 de septiembre: Júpiter en conjunción con la Luna

Para el día 8 de septiembre, la Luna será apenas un suspiro en el cielo. Esta delgada línea, la misma que Federico García Lorca llamaba “un ajo de plata”, se ubicará junto a Júpiter.

Esta conjunción, como la anterior, tendrá su pico antes del amanecer, por lo que habrá que madrugar.

La Luna y Júpiter, en conjunción. Foto: Reuters

18 de septiembre: Venus en su máximo brillo

Como hemos explicado en otras ocasiones, el brillo de los planetas y los luceros se mide con una escala llamada magnitud aparente. Va de números negativos para objetos muy brillantes (la Luna tiene -12 en plenilunio) a números positivos para objetos muy tenues (Urano suele tener +6, lo que le pone al límite de los objetos visibles a simple vista).

El próximo 18 de septiembre Venus tendrá una magnitud aparente de -4.8, por lo que será el mejor día de la temporada para observarlo. El momento del espectáculo será al atardecer. Solo busca la estrella más brillante en el cielo y descubrirás al planeta que los mexicas asociaban con Quetzalcóatl.

El planeta Venus en su máximo brillo. Foto: Reuters

22 de septiembre: Equinoccio

Durante un equinoccio el Sol ilumina por igual ambos hemisferios. En consecuencia, el día y la noche tienen la misma duración en ambas mitades del planeta.

Ese día cambian las estaciones: mientras que en el hemisferio norte veremos el inicio del otoño, en el hemisferio sur verán llegar la primavera.

Equinoccio de otoño en ruinas mayas. Foto: Reuters

26 de septiembre: Luna de la Cosecha

Neil Young, en “Harvest Moon”, cantaba que la Luna de la Cosecha es ideal para bailar con tu pareja y decirle que aún la amas.

Ese día llegará el 26 de septiembre. La Luna estará un poco más cerca que en meses anteriores, a 381 mil kilómetros de la Tierra. Poco a poco se acerca a las superlunas que veremos a finales de año.