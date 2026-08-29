Astronomía

El Mejor Día para Mirar a Venus: Estos Son los Eventos Astronómicos de Septiembre del 2026

Después de los eventos astronómicos de septiembre no volverás a ver los planetas y la Luna con los mismos ojos

Luna llena sobre el Templo de PoseidónEstos son los eventos astronómicos de septiembre del 2026. Foto: Reuters

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