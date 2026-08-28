Astronomía

Sonorenses se Reúnen Para Ver el Eclipse de Luna Parcial Visible Esta Noche

Este fenómeno será visible en Sonora y en gran parte del mundo sin necesidad de telescopios.

Sonorenses se Reúnen Para Ver el Eclipse de Luna Parcial Visible Esta NocheSonorenses se Reúnen Para Ver el Eclipse de Luna Parcial Visible Esta Noche. Foto: N+
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