Sonorenses se Reúnen Para Ver el Eclipse de Luna Parcial Visible Esta Noche

Estudiantes, investigadores y ciudadanos en Hermosillo se reúnen para ver el eclipse lunar parcial de gran magnitud esta noche. El evento astronómico comenzó a partir de las 7:33 de la tarde.

El doctor Julio Saucedo Morales, investigador del Departamento de Física de la Universidad de Sonora, informó que la Luna adquirió una coloración distintiva.

"Si sigue siendo parcial a pesar de que 90 y tantos por ciento, se va a ocultar en realidad no se oculta totalmente lo que vamos a ver es que se va a ver un poquito rojiza porque la tierra bloquea la luz del sol directa. Sin embargo, la misma tierra, la atmósfera terrestre le da una luz, verdad que es una luz filtrada que pasó, que venía del sol y eso le da el color rojizo", dijo el investigador.

En el marco de esta actividad, el investigador explicó el fenómeno con ayuda del mecanismo de Anticitera, una pieza de tecnología de la antigua Grecia que permitió realizar cálculos precisos sobre el movimiento de los cuerpos celestes.

Para quienes desean observar el eclipse, el investigador aclaró que no se requieren instrumentos especiales, aunque el uso de telescopios permite apreciar mayores detalles del relieve lunar durante el proceso. El doctor enfatizó que el evento será visto en todo el continente americano y la mayor parte occidental del planeta.

“Es realmente en todo el continente americano y más de la mitad del mundo lo van a ver”, añadió.